Thom Yorke remix “Creep” Radiohead/ Video, versione inedita definita “Very 2021”

Thom Yorke ha pubblicato una versione inedita del classico dei Radiohead “Creep”. Il frontman della band inglese l’ha chiamata “Creep (Very 2021 Rmx)” ed è probabilmente un riferimento alla situazione pandemica che ha colpito tutto il mondo; queste nuove sonorità, infatti, sono deformate e molto rallentate e rappresenterebbero il senso del tempo e la sensazione di incertezza.

Eros Ramazzotti/ "Successo all'estero? Accoglienza bella ovunque ma in Finlandia..."

La canzone originale uscì nel 1993 e ha segnato la carriera musicale dei Radiohead, in quanto si è trattato del primo singolo pubblicato (contenuto nell’album di debutto “Pablo Honey”). Inoltre, i primi concerti della band erano seguiti soprattutto per sentire dal vivo l’esecuzione di questo pezzo, ritenuto il loro “polmone d’acciaio”, ossia quello che li teneva in vita. A quasi trent’anni dalla pubblicazione, è ancora uno dei brani più apprezzati, non solo dai fan del gruppo, ma anche da tutti gli amanti della musica rock anni Novanta.

Blanco, i complimenti di Adriano Celentano/ "So che mi ascolti, io ti tengo d'occhio"

“Creep”: la nuova versione di Thom Yorke

La voce dei Radiohead, Thom Yorke, che evita di suonare “Creep” dal vivo da molti anni, ha deciso di riprenderla e proporla in una nuova veste più contemporanea e al passo con l’epoca che stiamo vivendo. Già all’inizio dell’anno l’aveva eseguita durante la Tokyo Fashion Week in occasione della presentazione della collezione donna autunno/inverno 2021 di Undercover, intitolata “Creep Very”. Oggi, però, l’ha ufficialmente pubblicata come singolo, disponibile in streaming e in download.

Thom Yorke lo scorso anno, ospite della Festa del Cinema di Roma, parlò di nuova musica da parte dei Radiohead e di colonne sonore. L’ultimo loro progetto discografico è stato “A Moon Shaped Pool” nel 2016; da quel momento, il cantante ha continuato a dedicarsi all’attività da solista, componendo la colonna sonora del film “Suspiria” di Luca Guadagnino e pubblicando nel 2019 l’album “Anima”. A maggio 2021, inoltre, ha annunciato la formazione degli Smile, gruppo nato insieme a Jonny Greenwood (chitarrista dei Radiohead) e Tom Skinner.

Silvia Salemi "Prof ad Amici o The Voice? Insegnerei umiltà"/ "Masini grande autore"





© RIPRODUZIONE RISERVATA