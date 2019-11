Thomas Bocchimpani/ Sulle orme di Michael Jackson a Sanremo Giovani 2019? (Italia Sì)

Thomas Bocchimpani è di nuovo al centro della scena dopo qualche tempo di ritiro. Il suo talento è emerso a soli 16 anni nel talent di Maria De Filippi il seguitissimo “Amici”. Migliaia di ragazzi lo hanno amato sin da subito e seguito in Tv perché si è dimostrato, nonostante la giovane età, sveglio, spigliato, con un look moderno, insomma un vero idolo delle teenager. Purtroppo dopo l’esordio esplosivo sulle reti Mediaset Thomas si è un po’ perso per strada anche se ha continuato a fare musica mettendo in cantiere diverse collaborazioni con altri musicisti, anche una più famosa con Gabry Ponte. Ma il ragazzo ha talento! Non bisogna dimenticare che egli ha conquistato il disco d’oro con il suo EP “Oggi più Che Mai” e quindi non poteva proprio starsene troppo in disparte. Il suo ritorno sulle scene è stato anticipato anche sui social network, con precisione su Instagram, con un post in cui sfoggiava un nuovo look, sbarazzino e un sorriso sfacciato con una didascalia che è un proclama alla crescita personale e professionale ed un inno alla vita. É la crescita di Thomas Bocchimpani lo ha portato sino ad Italia Sì e quindi alle selezioni per Sanremo Giovani.

Thomas Bocchimpani, Italia Sì: in gara con “Ne 80”

Thomas Bocchimpani ha deciso di presentarsi con una canzone dal titolo “Ne 80” un pezzo davvero potente a metà strada tra il ritmo soul e la dance. Thomas è sempre stato un fan di Michael Jackson e nel proporre il brano ha voluto infondere tutta l’adrenalina e la carica che la star planetaria gli ha sempre trasmesso. La voce di Thomas ricorda quella di Neffa, per il timbro chiaramente soul, ma con caratteristiche blues molto delicate. La sua presenza scenica, invece, è a dir poco energizzante. Un mix che lo rende speciale e decisamente promettente, non solo per Sanremo Giovani ma anche per l’intero panorama musicale italiano. Bocchimpani appare molto sicuro di sè sul palco e dimostra chiaramente di divertirsi contagiando tutti. Nel suo pezzo vi è un inno al divertimento giovanile con una nostalgia per gli anni ottanta, per i Queen, Sting e la musica di quel periodo. Nella trasmissione condotta da Marco Liorni Italia Sì Thomas è stato travolgente. Da lui ci si aspetta un ventata di freschezza e che riesca ad arrivare, dopo le quattro selezioni che termineranno a dicembre, sino al palco di Sanremo 2020 tra le Nuove Proposte del Festival. Il brano “Ne 80” è perfetto per mettere in risalto le sue qualità canore e la sua abilità di performer anche nel mantenere accentrata su di sé l’attenzione sul palco. La sua performance è visibile CLICCANDO QUI. Bocchimpani ha le credenziali per avere successo anche perché è in linea con la trasformazione radicale che il Festival di Sanremo sta subendo, ossia un cambiamento verso una musica più giovane, meno melodica, più ritmata per donare uno show, seppur sempre nazional popolare, più moderno ed in linea con gli standard musicali internazionali.

