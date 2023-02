Thomas Bricca, svolta indagini omicidio Alatri/ Volti dei killer in un video

I volti dei killer di Thomas Bricca, il giovane ucciso ad Alatri il 30 gennaio scorso, potrebbero essere impressi in un video registrato da una telecamera di videosorveglianza della zona in cui si è consumato l’omicidio. Secondo recenti indiscrezioni, uno degli occhi elettronici che insistono in un’area di interesse potrebbe contenere sequenze utili a condurre alla svolta nelle indagini. Si tratta di una novità che arriva attraverso un servizio di poche ore fa trasmesso da Ore 14 in cui si parla di nuovi elementi potenzialmente decisivi per chiudere il cerchio intorno a chi ha sparato al 19enne.

Unabomber, Fausto Muccin tra 11 indagati/ "Sono sereno, ma temo che mi incastrino"

La telecamera in questione sarebbe posizionata all’esterno di un negozio dell’area e avrebbe ripreso, con un buon margine di nitidezza, i due soggetti che potrebbero essere gli autori dell’agguato a colpi di pistola all’indirizzo del gruppo di giovani in cui si trovava Thomas Bricca quella sera. Entrambi viaggiavano a bordo di uno scooter, secondo la ricostruzione finora effettuata, e ora potrebbero avere le ore contate proprio grazie al contributo di queste immagini. “Una videocamera avrebbe immortalato in maniera nitida due persone“, ha spiegato un inviato della trasmissione di Milo Infante, e si tratterebbe di una notizia che, se confermata, aprirebbe alla soluzione del caso.

Alice Neri/ Cugino Gaaloul: “Innocente, non ha l'intelligenza per compiere omicidio”

L’omicidio di Thomas Bricca ad Alatri, il padre: “Si è trovato nel posto sbagliato”

Ad uccidere Thomas Bricca, secondo quanto emerso dai primi esiti dell’autopsia, sarebbe stato un proiettile esploso da una pistola a tamburo che lo avrebbe raggiunto alla testa. L’ipotesi di uno scambio di persona dietro l’omicidio ha preso corpo nell’immediatezza del fatto, e il padre del giovane che sarebbe il vero bersaglio dell’agguato ha rotto il silenzio parlando di un tessuto di tensioni ormai incontrollabile ad Alatri. “Mio figlio si è trovato nel posto sbagliato con le persone sbagliate– ha detto all’Agi il papà di Thomas Bricca, Paolo – mi affido alla giustizia. È stato scambiato per un altro, i giubbni erano uguali (…). Questi ragazzini devono cambiare, questa violenza deve finire“.

Isabella Noventa, giallo resti umani a Marghera: è lei?/ Il ritrovamento e le ipotesi

I funerali di Thomas Bricca si svolgeranno alle 15 di venerdì 10 febbraio ad Alatri, come emerso poche ore fa, mentre le indagini per assicurare i responsabili alla giustizia proseguono nel massimo riserbo e a ritmo serrato. La città è piombata in un clima di dolore e sconcerto, ma anche di paura alla luce del terribile fatto di sangue che ha spezzato la vita del 19enne. Nel 2017, davanti a decine di persone durante una serata in compagnia, un altro giovane fu assassinato brutalmente: a perdere la vita, sotto una scarica di calci e pugni violentissimi, fu il 21enne Emanuele Morganti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA