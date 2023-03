Thomas Bricca, un nuovo indagato per falsa testimonianza/ È il nonno di Mattia Toson

Thomas Bricca, un nuovo indagato

Un altro indagato nel procedimento per l’omicidio di Thomas Bricca. Si tratta del nonno di Mattia Toson, il 22enne iscritto nel registro con l’accusa di omicidio. L’uomo avrebbe cercato di nascondere quello che poteva per evitare guai al nipote e deve ora rispondere dell’accusa di falsa testimonianza nell’ambito del procedimento per la morte del giovane, ucciso ad Alatri, in provincia di Frosinone, il 30 gennaio. È il secondo nome a finire sul registro degli indagati per l’uccisione del diciannovenne: l’altro è proprio quello del nipote.

Un ormone per riprendersi dalla sbornia/ FGF21 aiuta a recuperare funzioni cerebrali

Gli accertamenti coordinati dal procuratore capo Antonio Guerriero e dalla sostituta Rossella Ricca proseguono. C’è stato negli ultimi giorni un ulteriore vertice con i carabinieri del comando provinciale: la notizia di un ulteriore indagato circolava da alcuni giorni ma è stata confermata solamente ieri, spiega il Messaggero. L’uomo avrebbe cercato di coprire il nipote dandogli un alibi e avrebbe anche fatto sparire una pistola scacciacani.

Marco Bersanelli: conoscenza stelle spinge a Trascendente/ “Mistero ultimo creazione”

I dubbi sulla testimonianza di Mattia Toson

I militari, pochi giorni fa, hanno eseguito una serie di perquisizioni in località “Fraschette”, ad Alatri, dove vive la famiglia di Mattia Toson. Tra queste c’è la casa dei nonni, dove Mattia risiede. Quando i carabinieri hanno cercato di ottenere le registrazioni delle telecamere di sicurezza installate nell’abitazione, non hanno trovato la “scheda” video, ossia la memoria che avrebbe permesso di risalire agli spostamenti da e per l’abitazione. Le telecamere inoltre erano state anche smontate perché l’uomo avrebbe deciso di disfarsi dell’impianto. L’uomo avrebbe inoltre fatto sparire una pistola scacciacani: per lui l’accusa è di falsa testimonianza.

Vaccini anti-cancro, Moderna chiede approvazione/ “Testati su 150 persone, terapia rivoluzionaria!"

Luciano Dell’Uomo è il patrigno del padre naturale di Mattia Toson e dell’altro fratello, indicati come testimoni chiave dell’omicidio. La sera del delitto, Mattia ha riferito di essere a una cena degli Spada insieme al resto dei familiari, ma si sarebbe contraddetto di fronte alle contestazioni dei magistrati sulla presenza alla cena: il ragazzo sarebbe arrivato tardi – dopo l’omicidio di Thomas Bricca – e molti lo avrebbero definito “sconvolto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA