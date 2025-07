Thomas Ceccon oggi ha una fidanzata? In passato il nuotatore ha scoperto un tradimento sui social, ha sofferto davvero tanto.

Thomas Ceccon è pronto ad affrontare i Mondiali di Singapore nella disciplina 100 dorso. A poche ore dalla gara ha fatto sapere che è andato lì per vincere e che rispetto al passato ora non sente più la necessità di passare inosservato. Il campione olimpico ha rivelato che ormai si aspetta tanto da se stesso e non ha bisogno delle pressioni altrui.

Diretta Simona Quadarella/ Finale 1500 sl Mondiali nuoto 2025 Singapore streaming video Rai 2 (29 luglio)

Il nuotatore si è appassionato al nuoto quando era giovanissimo, con grande impegno e determinazione sta conquistando un successo dopo l’altro. Ha già vinto una medaglia d’oro, una d’argento e due medaglie di bronzo. I suoi traguardi sono ben noti, non sono invece molte le informazioni sulla sua sfera personale. Thomas Ceccon ha una fidanzata?

Diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore/ Streaming video Rai 2: programma, orario e finali (oggi 29 luglio)

Thomas Ceccon per molti è un sex symbol, il suo cuore è occupato?

Oltre ad essere super talentuoso a non farlo passare inosservato è anche il suo fascino e la sua bellezza, per molti infatti è diventato un vero e proprio sex symbol. Non parla spesso della sua sfera sentimentale, la scorsa estate però aveva confermato il flirt che gli era stato attribuito dicendo che più o meno aveva una fidanzata, qualche mese fa però ha fatto sapere di essere di nuovo single.

Intervistato da La Repubblica ha fatto sapere di essere ancora single, però non ha negato il fatto che gli piacerebbe condividere la sua vita con una compagna. Ha anche raccontato di aver sofferto molto a causa di una passata relazione, poco prima dei Giochi Olimpici di Parigi ha scoperto sui social che l’ex fidanzata lo tradiva. Il dolore che ha provato gli ha dato la grinta che gli ha permesso di vincere la medaglia d’oro, per sfogare la rabbia si dedicava con tutto se stesso al nuoto e alle gare ma non è bastato. Thomas Ceccon, infatti, ha sentito la necessità di andare in terapia per ricevere un aiuto psicologico che per lui si è rivelata un’ottima scelta.

Alessandro Fusco, chi è il fidanzato di Simona Quadarella/ Anche lui nuota, si sostegnono a vicenda