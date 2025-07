Thomas Ceccon a cuore aperto: il nuotatore parla della sua carriera e della sua vita privata

Thomas Ceccon è sicuramente uno dei volti più importanti del nuoto italiano. Negli anni, è riuscito a raggiungere grandi traguardi, tra cui spicca soprattutto l’oro olimpico alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tuttavia, il giovane veneto recentemente ha voluto mettersi alla prova anche in altri campi. Recentemente, infatti, si è fatto notare anche nel mondo della moda, sfilando per Emporio Armani durante la Milano Fashion Week 2024. Una nuova sfida che ha apprezzato particolarmente, come ha raccontato in un’intervista a cuore aperto a la Repubblica. “Non siamo Sinner, i nostri sport durano pochi minuti e poi spariamo. La moda è un modo per farci riconoscere anche fuori“, ha detto, lanciando una sottile frecciatina al campione del tennis, riferendosi anche alla differenza dei compensi economici tra i due sport.

Uomini e Donne, l'ex dama Emanuele Malavisi volta pagina dopo Marco Antonio Alessio/ Il suo nuovo amore

Il nuotatore ha poi ricordato la sua infanzia, spiegando di aver fatto sempre molti sacrifici per seguire la sua passione, portandolo a non avere una grande vita mondana Ad oggi, a 24 anni, Ceccon vive da solo a Verona, il che lo porta a sentire a volte il peso della solitudine. Difatti, intervistato da Repubblica, il nuotatore ha spiegato di aver iniziato a sentire la mancanza di una compagna nella sua vita. “Mi piacerebbe non essere più solo. Tornare a casa e trovare qualcuno che mi aspetta”, ha detto.

BALLERINA/ Il doppio limite del film che ripropone Nikita in chiave John Wick

Thomas Ceccon a cuore aperto: la sua vita sentimentale

Per quanto riguarda la vita privata, infatti, Thomas Ceccon ha raccontato a La Repubblica di essere attualmente single. Il suo stile di vita, scandito da allenamenti e trasferte, rende difficile avere una relazione stabile, ma non è solo una questione di orari. Difatti, il nuotatore ha chiarito di non cercare una persona che lo aspetti semplicemente a casa, bensì qualcuno con una propria vita e i propri interessi. Alle spalle, infine, Thomas Ceccon ha una relazione importante finita male, che lo ha spinto ad affrontare un percorso psicologico: “È stata una buona scelta e lo dico con serenità. Mi sono sfogato con il nuoto, quella delusione è stata carburante per la mia vendetta”.