THOMAS COOK È FALLITA/ Dichiarata bancarotta: a terra mezzo milione di turisti

Thomas Cook, tour operator fondato nel lontano 1841 a Leicester nel Regno Unito, nel dopoguerra era una delle più importanti agenzie turistiche al mondo. Oggi ha dichiarato il fallimento, scioccando tutti e soprattutto lasciando bloccati circa mezzo milione di turisti nel mondo di cui almeno 150mila inglesi. Ogni attività di trasporto, soprattutto quelle aeree, sono infatti state sospese con effetto immediato. Nonostante le trattative serrate, Thomas Cook non è riuscita a raggiungere un accordo con i creditori e questo ha portato alla richiesta di bancarotta. A rischio 22mila posti di lavoro in tutto il mondo. Il consiglio di amministrazione ha dichiarato stamane il fallimento dopo disperate trattative di salvataggio durate tutto il weekend. Adesso, scrive il Financial Times si rende necessaria “la più grande operazione di rimpatrio d’emergenza di sempre in tempi di pace”.

IL RIMPATRIO DEI TURISTI

Il ministro dei Trasporti britannico Grant Shapps ha già detto che saranno organizzati voli charter gratuiti per riportare i turisti a casa, il costo previsto però per il governo inglese sembra sia altissimo. Molti i motivi di questo fallimento: la concorrenza delle agenzie online a cui ormai si rivolgono quasi tutti i turisti, le compagnie aeree low cost e soprattutto la Brexit, che ha fatto posticipare i viaggi di moltissimi clienti. La società turistica operava soprattutto nel Regno Unito, la Scandinavia, il Nord America, l’Europa, con una flotta di 97 aerei e una propria compagnia aerea, la Thomas Cok Airlines.

