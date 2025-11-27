È stata ridotta in Appello la pena per gli assassini di Thomas Crox Luciani: a Ignoto X la delusione della nonna, che ritiene ci sia stata crudeltà

Si è celebrato nella giornata di ieri il processo d’Appello a carico dei due minori – rimasti, ovviamente, anonimi – che nel giugno dello scorso anno uccisero a coltellate il 16enne Thomas Crox Luciani a Pescara per ragioni che gli inquirenti ritennero collegate a un debito legato allo spaccio di droga che la giovanissima vittima aveva maturato nei loro confronti: un caso del quale si parlò a lungo soprattutto per la folle – e insensata – violenza con cui gli assassini si avventarono contro Thomas Crox Luciani; finito anche al centro della puntata di ieri di Ignoto X.

Garlasco, cosa è il Dna Y trovato sulle unghie di Chiara Poggi/ "12 marcatori su 16 compatibili con Sempio"

Prima di arrivare alla trasmissione di La7, è utile ricordare che il caso di Thomas Crox Luciani risale – appunto – al giugno dello scorso anno: il 23 di quel mese, infatti, i due minorenni diedero appuntamento al 16enne al parco Baden Powell di Pescara per regolare il conto e dopo averlo attirato lontano da occhi indiscreti lo aggredirono prima con 25 coltellate e poi con una serie di calci e pugni mentre il ragazzo era agonizzante a terra.

Delitto di Garlasco, avvocati Sempio “Dna non identifica una sola persona”/ Ansa “Sulle unghie un ignoto”

I killer di Thomas Crox Luciani vennero presto individuati grazie a una telecamera che li aveva impressi allontanarsi con il 16enne in quel parco e dalle successive indagini venne fuori che la violenta aggressione era legata a un debito da circa 300 euro – 250 secondo alcune fonti – per della marijuana che il ragazzo avrebbe dovuto vendere e si procedette piuttosto rapidamente (grazie anche al rito abbreviato) al primo processo a loro carico.

Thomas Crox Luciani, pena ridotta per i due killer minorenni: la nonna del 16enne si dice “molto delusa”

In primo grado, gli assassini di Thomas Crox Luciani – che ammisero le loro responsabilità ma tentarono, senza successo, la strada dell’infermità mentale – furono condannati a 19 e 16 anni di reclusione; mentre ieri, durante il processo d’appello, le pene sono state ridotte a 16 e 14 anni: i giudici, infatti, hanno ritenuto necessario far cadere l’aggravante della crudeltà e hanno anche concesso ai minori di avviare un percorso di giustizia riparativa.

Milano, immigrato entra nella cabina di guida e blocca la metro/ Video, momenti di tensione a San Babila

Proprio per commentare le nuove sentenze, durante a puntata di ieri di Ignoto X è stata ospitata la nonna di Thomas Crox Luciani – la signora Olga Cipriano – che si è detta “molto delusa” degli sconti di pena perché confidava “nella conferma della condanna di primo grado”: a suo avviso, infatti, i due assassini “non hanno fatto una bravata, ma hanno ucciso un ragazzo” e dopo averlo accoltellato “hanno infierito con calci, pugni e sputi”, arrivando anche a spegnergli “una sigaretta sul viso”.

Comportamenti che secondo la nonna di Thomas Crox Luciani dimostrano perfettamente l’esistenza di una chiara “crudeltà”, ma al di là della sua delusione ci tiene a precisare che a suo avviso “si devono cambiare le leggi” per impedire a chi “si macchia di questi omicidi così gravi” di poter ottenere il “rito abbreviato” e – soprattutto – il conseguente “sconto di pena”; chiudendo il suo ragionamento con la riflessione che “la generazione di adesso non ha empatia, non prova emozioni e non riesce a capire il male che fa”.