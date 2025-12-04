Thomas di Un Professore 3 chi è davvero e cosa succede con Simone: anticipazioni, nuova coppia tra guai seri e passione

Thomas di Un Professore 3 chi è davvero? Anticipazioni sul personaggio di Tommaso Donadoni: cosa succede

E nella puntata di questa sera, giovedì 4 dicembre 2025 di Un Professore 3 e nella prossima al centro delle trame ci sarà il personaggio Thomas di Un Professore 3 impersonato da Tommaso Donadoni. Tornato a Roma dopo aver studiato in Svizzera, il giovane sarà un nuovo alunno del liceo dove rincontrerà Simone suo vecchio amico ed ex fiamma. E tra i due immediatamente scoccherà la scintilla. Tuttavia dalle anticipazioni Un Professore 3 si scopre che nelle prossime puntate verrà fuori il misterioso passato del giovane.

Chi è davvero Thomas di Un professore 3? Il giovane si troverà in una situazione di precarietà economica e problemi familiari. Simone, venutone a conoscenza, farà di tutto per sostenerlo aiutandolo a trovare un lavoro. Tuttavia conciliare lavoro e studio sarà tutt’altro che facile e Thomas Valeri si metterà in guai seri che avranno ripercussioni sulla scuola e sul rapporto con Simone. Il personaggio di Thomas si scontrerà con la sua rabbia e ribellione interna, che cercherà di canalizzare in modi positivi, istituendo un processo di crescita personale e di riadattamento alla realtà. Gli spoiler accrescono la curiosità del pubblico perché nelle prossime puntate Thomas si metterà in guai seri…



Anticipazioni Un Professore 3, cosa succede tra Simone e Thomas: scocca la passione

E non è tutto perché dalle anticipazioni Un Professore 3 si scopre che cosa succederà tra Thomas e Simone. Per scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate non possiamo prendere a paragone la serie originale Merlì perché pur ispirandosi alla trama principale a grandi linee i singoli personaggi seguono delle story telling a parte. Tuttavia qualcosa è già emerso e tra Simone e Thomas è scattata la passione tanto che il figlio di Dante ha dimenticato l’appuntamento al cinema con Greta. Ed in effetti la relazione tra Thomas e Simone creerà tensioni tra quest’ultimo e Greta, la figlia della preside Irene Alessi che ha importanti problemi di accettazione e autostima tanto da arrivare a compiere gesti autolesionistici. Insomma non mancheranno un groviglio di sentimenti e situazioni importanti con al centro i giovanissimi protagonisti.