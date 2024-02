Thomas e Samuel, chi sono i figli di Rosy Chin/ “Nati da due papà diversi”: sorpresa al Grande Fratello 2023

Thomas e Samuel, i figli minori di Rosy Chin al Grande Fratello 2023 per una sorpresa alla mamma

“Mamma sei il nostro cuore”: questo il messaggio che pochi mesi fa Rosy Chin riceveva nella Casa del Grande Fratello 2023 dai suoi tre figli. Elizabeth, Thomas e Samuel sono i figli della concorrente e nota chef, e due di loro faranno il loro ingresso nella Casa nel corso della diretta del 5 febbraio 2024 per fare una sorpresa alla loro mamma. Thomas e Samuel, i figli minori di Rosy, saranno infatti protagonisti di un momento toccante nel corso della nuova puntata.

Paolo La Quosta, chi è il marito di Rosy Chin/ Amore a prima vista: "Ci siamo conosciuti a scuola"

Ricordiamo che Elizabeth è la figlia maggiore di Rosy e ha 15 anni; Thomas ne ha 12 mentre il più piccolo è Samuel, di 9 anni. I tre ragazzi non hanno però lo stesso papà: Elizabeth e Thomas sono nati dal primo matrimonio di Rosy Chin, mentre Samuel è figlio del suo attuale compagno, Paolo La Quosta, che è al suo fianco da oltre dieci anni e con il quale condivide anche il lavoro di chef.

Alessio Falsone, chi è il concorrente del Grande Fratello 2023/ Ex calciatore e imprenditore, dove giocava

Rosy Chin e il rapporto con i figli: le parole della maggiore Elizabeth

Thomas e Samuel faranno il loro ingresso nella Casa del Grande Fratello 2023 per incontrare la loro mamma Rosy Chin. Non ci sarà con loro la primogenita Elizabeth perché lei ha già avuto modo di vederla al Grande Fratello qualche tempo fa e senza i suoi fratelli minori.

In quell’occasione, Elizabeth si è detta fiera della sua mamma e ha ammesso di seguirla sempre con grande gioia: “Stanno tutti bene a casa. Ti guardiamo tutti e siamo tutti fieri di te.” La visita in Casa era però stata l’occasione per la primogenita di Rosy Chin di fare una raccomandazione importante alla mamma. Ad Alfonso Signorini, la 15enne ha infatti detto: “Io la seguo durante il giorno anche, penso che dovrebbe essere più se stessa. In questi giorni sei molto triste e tu non sei così!” Un’altra grande emozione attende dunque la chef dalle origini cinesi.

Fidanzata Alessio Falsone: chi è?/ Vita privata top secret ma spunta la storia passata con Carolina Stramare

© RIPRODUZIONE RISERVATA