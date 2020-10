Thomas Jefferson Byrd è morto/ Assassinato ad Atlanta l’attore-feticcio di Spike Lee

Lutto nel mondo del cinema: l’attore statunitense Thomas Jefferson Byrd, vero e proprio feticcio del grande regista Spike Lee visti i numerosi suoi film in cui ha recitato, è stato ucciso. L’omicidio, come riferito dai colleghi di Repubblica, sarebbe avvenuto sabato notte in quel di Atlanta, nello stato della Georgia, e Thomas Jefferson Byrd sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi di pistola alla schiena rivelatisi poi fatali. L’attore aveva 70 anni e al momento la polizia sta cercando di ricostruire quanto accaduto, un omicidio avvolto nel mistero. A dare l’annuncio della triste notizia è stato il regista e amico, che attraverso la propria pagina Instagram ha scritto: “Sono davvero triste di annunciare il tragico omicidio del nostro amato fratello Thomas Jefferson Byrd la scorsa notte ad Atlanta, in Georgia. Tom è il mio ragazzo, il personaggio di molti miei film. Insieme alle condoglianze, mandiamo ogni benedizione alla sua famiglia. Riposa in pace, fratello Byrd”.

THOMAS JEFFERSON BYRD È MORTO: INDAGINE IN CORSO

Lee ha postato poi una serie di foto di Thomas Jefferson Byrd, fra cui una in cui ha commentato in didascalia: “Possa il fratello Byrd volare attraverso quei cancelli celesti. AMEN”. Come detto sopra, numerosi i film diretti da Lee in cui ha figurato Thomas Jefferson Byrd, leggasi “Clockers, Girl 6 – Sesso in linea”, “Bus in viaggio”, “He Got Game”, “Bamboozled”, “Red Hook Summer”, “Il sangue di Cristo” e “Chi-Raq”. Inoltre, sempre assieme al regista, Byrde aveva recitato anche nella serie tv “She’s Gotta Have It” nel ruolo di Stokely Darling. In base a quanto emerso, l’omicidio sarebbe avvenuto nella notte fra sabato e domenica scorsi, e le forze dell’ordine sarebbero state avvisate attorno all’1:45, una persona che segnalava la presenza di un ferito per strada in quel di Belvedere Avenue. Una volta che sono giunti i soccorsi, però, è stato dichiarato il decesso di Byrd, colpito mortalmente. Byrd, nato il 25 giugno del 1950, aveva esordito in tv a 42 anni, nel 1992, nei panni di Luis Arthur nella serie tv “L’ispettore Tibbs”.



