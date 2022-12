THOMAS PIAGGI, VINCITORE BALLANDO ON THE ROAD/ “Tremavo e mi dicevo: devo farcela”

Thomas Piaggi, accoglienza eccezionale per il baby campione di Ballando on the road

Bagno di folla spettacolare per Thomas Piaggi, vincitore di Ballando on the road, questa sera di nuovo in pista per esibirsi di fronte al pubblico di Ballando con le Stelle 2022 e godersi un applauso scrociante. Splendida cornice per celebrare la vittoria della settimana scorsa, quando Thomas ha alzato la splendida coppa in palio. Milly Carlucci ci tiene particolarmente ad esaltare il giovane ballerino, che lungo il suo cammino ha mostrato tenacia, talento ed eleganza.

“E’ meritatissima questa tua coppa”, commenta la conduttrice mentre accoglie il campione in pista. “Abbiamo vissuto questa edizione con la Sicilia sullo sfondo, una regione sempre al nostro fianco”, continua Milly. “Ricominceremo a cercare talenti in giro per l’Italia, ci saranno degli altri Thomas in giro per l’Italia e oltre a Ballando on the Road ci saranno altre iniziative”, promette la conduttrice.

Thomas Piaggi si confida dopo la vittoria di Ballando on the road: “Tremavo ma mi sono detto che dovevo farcela”

Durante la puntata viene trasmessa una breve clip che riassume il percorso di Thomas Piaggi a Ballando on the Road, con le sensazioni riprese dalle telecamere Rai dopo la proclamazione della vittoria. “Mi sta venendo da piangere, piango dentro a sapere di essere in finale. Quando mi esibivo tremavo, ma mi sono detto ‘mi concentro, devo farcela’ “, confida il ragazzo. Al suo fianco i dolcissimi genitori, fieri e orgogliosi del suo percorso: “Purtroppo ne ha passate ma a volte arrivano i risultati”, dice la mamma di Thomas Piaggi. Applausi a scena aperta per il ballerino, senz’altro meritatissimi.

