Thomas Raggi dei Maneskin, a Sanremo 2022 con la fidanzata/ Innamorato di Lavinia

Il 2021 è passato certamente alla storia come l’anno dei Maneskin, trionfatori sia al Festival di Sanremo sia all’Eurovision Song Contest. La band romana ha dimostrato come il rock abbia ragione di esistere anche in un contesto all’insegna della tradizione come quello dell’Ariston ed è per questo che per Amadeus è stato più che naturale invitarli in veste di ospiti in questa nuova edizione della kermesse canora.

Il loro successo ha inevitabilmente aumentato l’attenzione del pubblico su tutti i componenti del gruppo, non solo su Damiano e Victoria, certamente i due artisti che hanno maggiore popolarità. In tanti, infatti, hanno scoperto Thomas Raggi, chitarrista classe 2001 dal look spesso piuttosto eccentrico.

Thomas Raggi dei Maneskin ha una fidanzata: chi è Lavinia

Thomas è certamente il più riservato dei Maneskin, al punto tale da avere lasciato trapelare pochissime informazioni in merito alla sua vita privata. Il ragazzo sembra avere però trovato finalmente l’amore e ha voluto che la sua fidanzata lo seguisse a Sanremo. Anche su di lei non si sa molto, se non il nome, Lavinia, e l’età (sembra sia nata nel 1999).

Ad averli immortalati insieme nella città dei fiori è il sito Whoopse, che li ha sorpresi prima a cena e poi all’uscita da un locale insieme. La scelta di portarla con sè in occasione della kermesse canora confermerebbe come la storia sia diventata importante, anche se per ora nessuno dei due ha voluto rilasciare dichiarazioni a riguardo.

