Thomas Raggi dei Maneskin, fidanzata e record/ “Con le donne non è cambiato niente”

Thomas Raggi è fidanzato?

Thomas Raggi, chitarrista dei Maneskin, è il più giovane del gruppo: nato a Roma il 18 gennaio 2001, Thomas è il primo vincitore dell’Eurovision song Contest a essere nato nel 21esimo secolo. “Thomas ha la fantasia di un bambino. È il più piccolo, ed è il supercreativo. È il tipo che se gli dai una chitarra in mano, dopo cinque giorni lo ritrovi ancora lì nella stessa posizione che suon”, ha detto Damiano David parlando di lui in un’intervista su Cosmopolitan.

Thomas ha iniziato a suonare la chitarra fin da bambino, prima classica e poi elettrica, e suona in una band da quando ha 12 anni. I Maneskin sono nati grazie a lui e Victoria De Angelis: “Eravamo alle medie assieme, abbiamo fatto il nostro gruppo, abbiamo cercato Damiano, Ethan è arrivato tramite Facebook. E poi la storia la conoscono tutti”.

Thomas Raggi: innamorato della chitarra

Thomas Raggi è molto legato all’amica Victoria De Angelis, che per prima lo ha fatto interessare al look e al trucco: “Non lo uso tutti i giorni, ma ogni tanto mi piace. L’orecchino l’ho fatto un anno fa, e ho anche un tatuaggio. Ne vorrei un altro. Più grande. Vediamo”, ha confessato a Cosmopolitan.

Nonostante il successo dei Maneskin, per Thomas non è cambiato molto il suo rapporto con le donne: “È tutto come sempre. Ogni tanto al firmacopie ci sta qualche ragazzetta simpatica, ma niente di che. Ho deciso di concentrarmi sulla musica”. Per lui esiste solo la chitarra: “Adoro il mio strumento”. Nonostante la sua giovane età, il chitarrista dei Maneskin ha sempre creduto che avrebbero avuto successo: “Lo sapevo che andava a finire così: io da grande volevo fare musica, suonare, vivere la vita da band. Il mio unico interesse è sempre stata solo la musica. Ho rinunciato a fare un sacco di cose per suonare”.

