Thomas Santu, chi è il fidanzato Virginia Raffaele/ La showgirl trova l’amore

Virginia Raffaele è ufficialmente innamorata, o almeno questo è stando al suo ultimo avvistamento immortalato dagli obiettivi dei paparazzi di un noto giornale di gossip. Chi è il fidanzato fortunato dell’imitatrice di Belen Rodriguez? Si tratta di un giovane e fascinoso attore di teatro, di nome Thomas Santu, che per tutto il mese di febbraio è il protagonista di uno spettacolo a teatro, nei panni di Richard Gere. Oltre il presunto amore, per la Raffaele sembra proseguire a gonfie vele anche la carriera artistica, con una nuova copertina raggiunta su Vanity Fair e un ruolo nella nuova stagione di Lol: chi ride è fuori.

Virginia Raffaele innamorata: paparazzata con Thomas Santu

Può dirsi una delle comiche più amate in Italia e in queste ore Virginia Raffaele è al centro dell’attenzione mediatica per il gossip del momento, che la vede ufficialmente innamorata di Thomas Santu. L’indiscrezione di gossip giunge tra le pagine di Chi magazine, il giornale diretto da Alfonso Signorini, che ha immortalato l’attrice insieme a Thomas Santu all’uscita del Teatro lirico di Milano, dove attualmente la comica ed imitatrice storica di Belen Rodriguez (che si dichiara invece single a Verissimo, ndr) tiene lo spettacolo Samusà.

Thomas Santu è un fascinoso attore di teatro, dagli occhi di ghiaccio, e per l’intero mese di febbraio 2022 veste i panni di Richard Gere nel musical Pretty Woman, che si tiene a teatro. In occasione dell’indiscreto avvistamento dei paparazzi, i due presunti piccioncini vip si sono recati a cena insieme all’entourage, per poi appartarsi da soli in strada e lasciarsi andare alle effusioni romantiche, come baci e abbracci. Che Virginia abbia quindi trovato l’amore con Thomas? Le immagini romantiche, intanto, sembrano inequivocabili.

Avanza il successo per la sosia di Belen Rodriguez

Nel frattempo, anche il lavoro prosegue a gonfie vele per Virginia Raffaele: l’attrice comica ed imitatrice si è aggiudicata una nuova copertina su Vanity Fair, che la immortala in vesti particolarmente seducenti. Ma non solo. A breve la “diva simpatica” prenderà parte al cast di Lol: chi ride è fuori. I primi 4 episodi del game-show targato Amazon prime video saranno disponibili dal 24 febbraio e nel cast, tra i comici messi a dura prova di risate e che quindi dovranno cercare di non ridere, troviamo Corrado Guzzanti, Maccio Capatonda, il Mago Forest, Virginia Raffaele, Maria Di Biase, Max Angioni, Tess Masazza, Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli della Pozzolis Family e Diana Del Bufalo. A guidare il game-show sarà il duo Fedez e Frank Matano, che potranno avvalersi dell’ausilio di Lillo per far capitolare i concorrenti comici.

