Thomas Trabacchi e Teo, compagno e figlio Carlotta Natoli/ “Siamo una famiglia…”

Carlotta Natoli è legata da molti anni con il collega Thomas Trabacchi. I due stanno insieme da più di 15 anni e anno più volte condiviso il set: nelle fiction “Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti?” e “Il silenzio dell’acqua”, nei film “Amori che non sanno stare al mondo” e “Troppa grazia”. Recentemente hanno recitato insieme in “14 giorni – una storia d’amore”, film che uscirà a breve, ispirato all’omonimo libro di Ivan Cotroneo e Monica Rametta scritto durante il primo lockdown. “Sto con Thomas da 13 anni, e al contrario io sono per la resistenza. È inutile lasciarsi per poi cercare di nuovo altrove quell’idealizzazione che non lascia spazio alla parte più vera e bella di un essere umano. Anche nella coppia, viva la resistenza, una morbida resistenza”, ha dichiarato qualche anno fa l’attrice al settimanale Vero Tv.

Thomas Trabacchi: i due figli Luca e Teo

Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi hanno un figlio di nome Teo. “Un tipo sveglio, curioso, e senza telefonino! A dire il vero lo aveva ricevuto dai nonni, ma si è rotto subito. E lui stesso mi ha detto di aver capito che per il momento non gli serviva”, ha raccontato l’attrice qualche anno fa sulle pagine di Vero Tv. Thomas Trabacchi ha un altro figlio, Luca, avuto da una relazione precedente con la regista Anna Negri. “Siamo una famiglia con un fratello in più, che prova ogni giorno a costruire armonia”, ha aggiunto la Natoli.Lo scorso marzo 2020, parlando del rapporto con i suoi figli, Thomas Trabacchi ha detto su Wonder Net Mag: “Essere padre è il mestiere più difficile del mondo. Sono un papà che ama molto i suoi figli. Credo anche di essere un genitore presente per loro”, aggiungendo si aver creato un bel legame con il primogenito Luca, che ha vissuto abbastanza presto la separazione dei suoi genitori.

