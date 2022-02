Thomas Trabacchi e Teo marito e figlio Carlotta Natoli/ “Amore a prova di resistenza”

Thomas Trabacchi e Teo marito e figlio di Carlotta Natoli

Thomas Trabacchi è il marito di Carlotta Natoli, celebre attrice oggi ospite della trasmissione condotta da Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, la quale ha dato alla luce il figlio Teo. La coppia ha recitato insieme in diverse occasione ritrovandosi così a condividere il medesimo set tra pellicole e fiction. Marito e moglie li abbiamo visti nella serie ” Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti?”, ma anche nei film “Amori che non sanno stare al mondo” e “Troppa grazia” e nella fiction “Il silenzio dell’acqua”.

Classe 1965, anche Thomas Trabacchi, dunque lavora nel mondo della recitazione da tempo sebbene la sua infanzia non sia stata molto semplice. Pare infatti che appena ragazzo abbia dovuto fare i conti con la perdita prematura del padre. Questo evento lo portò a soli 17 anni a dover lasciare gli studi mentre a 18 anni partì per il servizio militare. Tuttavia il sogno di diventare attore è sempre stato molto vivo in lui, fino a riuscire a raggiungere i suoi obiettivi.

La smentita sul tradimento

Quello tra Thomas Trabacchi e Carlotta Natoli è un amore a prova di tradimento. Legati da molti anni, in passato era emerso un piccolo equivoco dopo una intervista dell’attrice che sembrava gettare ombra sulla loro relazione. “Dappertutto trovo scritto che avrei raccontato in un’intervista di aver vissuto il tradimento, ma invece non mi è successo. È tutto un equivoco: io avevo solo detto che il tradimento in una coppia è necessario. Mi riferivo al tradimento della percezione iniziale che hai dell’altro, che ovviamente è sempre idealizzata e deve essere tradita, ovvero ridimensionata”, aveva detto nel 2015 la Natola in una intervista chiarificatrice a Vero Tv.

Insieme da 20 anni, proprio l’attrice aveva spiegato che, “al contrario io sono per la resistenza”. Nella stessa occasione, parlando del figlio Teo, oggi ormai un ragazzino, lo aveva definito: “Un tipo sveglio, curioso, e senza telefonino! A dire il vero lo aveva ricevuto dai nonni, ma si è rotto subito. E lui stesso mi ha detto di aver capito che per il momento non gli serviva”. Oggi avrà cambiato idea adeguandosi agli altri coetanei? Trabacchi, oltre a Teo, è anche padre di Luca, di cinque anni maggiore, avuto da un precedente matrimonio.



