Thomas Zilliacus vuole acquistare l’Inter con XXI Century Capital/ “Farò una proposta adeguata, ho dei soci”

Thomas Zilliacus, imprenditore finlandese, vuole acquistare l’Inter con la sua compagnia di investimenti XXI Century Capital. Ad annunciarlo è stato lui stesso ai microfoni di Repubblica. “Faccio sul serio, questa settimana o al massimo la prossima l’attuale proprietà dell’Inter riceverà da me una proposta adeguata per l’acquisto del club”, ha affermato.

Gli investitori che avrebbero intenzione di partecipare all’iniziativa sarebbero diversi e in totale sarebbero stati raccolti finora ben 2.5 milardi di dollari. Il calcio, tuttavia, sembrerebbe non essere l’unico settore di interesse. Insieme ad esso ci sarebbero anche la moda e l’immobiliare. La società con sede a Singapore, infatti, ha già infatti due controllate ad hoc: Football e Fashion.“Sto passando parte dell’anno in Italia. Amo il paese, la sua cultura e la sua gente. Gli accordi di investimento che abbiamo firmato ci permetteranno di accelerare i nostri progetti. Gli investimenti nel Paese cresceranno, continuiamo a guardare a nuovi piani interessanti”, ha continuato.

Thomas Zilliacus vuole acquistare l’Inter con XXI Century Capital: il progetto

Il progetto più imminente della XXI Century Capital di Thomas Zilliacus è tuttavia sicuramente quello di acquistare l’Inter. La trattativa sarebbe già in corso. “Non voglio investire in più club, voglio creare un filo diretto con la fan base dell’Inter, creando valore e profitto. Posso fare tutto da solo, anche se con dei soci è più bello investire. Non sento Zhang da qualche mese, da allora parlo con le banche a cui si è affidato”, ha spiegato l’imprenditore finlandese.

Non è ancora chiaro, tuttavia, chi ci sia al suo fianco. Alcuni rumors parlano di soci arabi. “Mi piacerebbe avere dei partner operativi, che condividono la mia visione, ma voglio essere sicuro che condividano la mia idea su come gestire il club, che vedano il futuro come lo vedo io. Chi si è affidato a XXI Century Capital? Soggetti vari, piccoli e grandi, famiglie e investitori istituzionali. Non faccio nomi e non voglio scendere in dettagli simili. Ho raccolto capitale in diverse aree, basti questo”, ha concluso.

