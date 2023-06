Threads, nuovo social Meta sfida Twitter/ “Integrato a Instagram per attirare utenti”

Zuckerberg sfida apertamente Elon Musk lanciando un nuovo social simile a Twitter, con le stesse funzionalità, ma implementate in base alle richieste degli utenti, e soprattutto integrato con le altre App di Meta, soprattutto Instagram per facilitare il passaggio degli account, senza perdere followers, specialmente per i profili di persone famose e creator. Si chiamerà Threads, e come illustrato dal Chief officer del gruppo, Chris Cox, il social promette più facilità di utilizzo per chi interagisce con il grande pubblico.

La strategia di Meta infatti sarà proprio quella di assicurarsi l’iscrizione di nomi famosi e star internazionali per fare pubblicità e garantirsi anche il finanziamento degli inserzionisti, che sembrano ultimamente aver abbandonato la App di Musk, con meno investimenti.rispetto alla vecchia gestione. Gli utenti però non seguono la stessa linea delle aziende, in quanto secondo i dati, le presenze su Twitter sono aumentate in maniera significativa da quando Elon Musk ha acquisito il social, soprattutto per quanto riguarda l’iscrizione di opinionisti, giornalisti e celebrità politiche, un massimo storico che ha raggiunto i 250 milioni di utenti totali.

Meta lancia nuova App Threads, sarà simile a Twitter ma integrata a Instagram

Threads sarà la nuova App social “anti Twitter“ che verrà lanciata presto sul mercato dal gruppo Meta, gli analisti pubblicitari hanno già previsto un boom di investimenti degli inserzionisti, pronti a puntare sul prodotto perchè in base alle anticipazioni sarà integrato con le altre piattaforme soprattutto Instagram, con un sistema che permetterà immediatamente la pubblicazione contemporaea di più contenuti e la creazione di comunicati pubblicitari per invitare i followers ad unirsi al social. Il consulente strategico per questo tipo di App, Matt Navarra, ha anticipato al quotidiano Daily Telegraph che Meta è già entrata in trattativa con Oprah Winfrey e il Dalai Lama per assicurarsi la presenza delle due celebrità su Threads, che invoglieranno anche gli inserzionisti.

Tuttavia alcuni esperti di digitale hanno sollevato dubbi soprattutto sulla durata nel tempo del successo della nuova App, che potrebbe esaurirsi, in caso di scarsità di funzioni realmente innovative. Lo stesso Navarra ha ricordato come il gruppo Meta abbia perso molti utenti nella fascia tra i giovanissimi, perchè non è al passo con gli altri competitors, visto che “è più bravo a copiare e incollare funzionalità di successo, piuttosto che inventarne di nuove“, come già accaduto per Instagram, costretto ad emulare i servizi più usati di Snapchat e TikTok per restare al passo.











