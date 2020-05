Thuram alla Juventus?/ Calciomercato, possibile colpo “lanciato” da papà Lilian

Pubblicità

Uno dei colpi per il futuro a medio-lungo termine della Juventus potrebbe arrivare dalla Bundesliga. In questo periodo, se si parla di campionato tedesco e di Borussia, l’accostamento classico e naturale è quello con Erling Braut Haaland: il fenomenale norvegese ha idealmente rilanciato il calcio post-Coronavirus tornando a segnare, è il grande fenomeno stagionale e dopo l’avvio roboante con il Salisburgo ha fatto ancora meglio (ed era tremendamente difficile) con il Dortmund. Borussia però significa anche Monchengladbach, squadra nella quale gioca Marcus Thuram: il figlio d’arte sta vivendo l’annata della sua consacrazione, è un classe ’97 che dopo aver fatto vedere ottime cose in patria (con il Guingamp, che lo ha portato in Ligue 1) si è definitivamente affermato in Bundesliga. Sabato ha timbrato una delle due reti con cui il Gladbach ha espugnato Francoforte, confermando i sogni di Champions League della squadra; è così salito a 11 gol nelle 34 partite stagionali.

I numeri non sono ancora quelli di un super cannoniere, ma bisogna considerare un aspetto non indifferente: non sempre Thuram viene impiegato come prima punta, anzi spesso e volentieri il suo allenatore Marco Rose (a proposito di Salisburgo) lo utilizza da esterno sinistro in un 4-2-3-1, lasciando come centravanti uno tra Alassane Pléa, Lars Stindl e anche lo svizzero Breel Embolo. Il Borussia Monchengladbach è una squadra che fa dell’imprevedibilità offensiva il suo marchio di fabbrica, con giocatori che sono soliti scambiarsi la posizione e giocare in velocità senza dare punti di riferimento; nell’era della numerazione fissa che Marcus Thuram vesta la 10 conta meno che in passato, ma è comunque un segno di come questo ragazzo, alla sua prima stagione in Germania, sia stato considerato fin da subito. La sua maturazione è ancora in corso; per esempio, al momento non ha ancora ricevuto una convocazione nella nazionale maggiore.

MARCUS THURAM ALLA JUVENTUS?

Vero è anche che forse, se non ci fosse stato il Coronavirus, Didier Deschamps ci avrebbe pensato per marzo; in un reparto che può contare su Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, il sempreverde Olivier Giroud e una batteria di esterni di grande qualità non è affatto semplice emergere, ma dalla sua Thuram ha tante partite con le selezioni giovanili e ha giocato Mondiali Under 20 ed Europei Under 19, non da titolare ma comunque guadagnando un po’ di esperienza. Qualora il Gladbach dovesse qualificarsi per la prossima Champions League il suo valore di calciomercato si alzerebbe inevitabilmente, e forse anche lui potrebbe decidere di farsi un’altra stagione nel Borussia potendo contare sul grande palcoscenico internazionale; l’occasione è dunque questa, in un’estate in cui i prezzi saranno abbassati per il lungo stop e si potrebbe ragionare su una cifra anche non più alta di 20 milioni.

La Juventus non sta concretamente pensando a Marcus Thuram, ma potrebbe: i bianconeri sono sempre alla ricerca di giovani talenti da far crescere perché si affermino in società, non va dimenticato per esempio che un certo Paulo Dybala aveva l’età che ha oggi il francese quando è approdato a Torino e, in termini di percorso, aveva sostanzialmente gli stessi numeri al netto di aver già giocato nella nostra Serie A. Dunque, perché non provarci? I campioni d’Italia possono anche avere un ottimo rappresentante in papà Lilian, che per cinque anni è stato un difensore della Juventus (vincendo due scudetti e giocando una finale di Champions League) dopo l’esperienza di Parma, che peraltro ha dato i natali al figlio. Sicuramente, il campione del mondo 1998 parlerebbe solo bene dell’ambiente bianconero cui è rimasto legato, e in generale potrebbe spingere Marcus verso un’esperienza nel nostro campionato.

L’OCCASIONE PUO’ ESSERE QUELLA GIUSTA

Lui ci è arrivato quando aveva 24 anni, ma in maniera diversa perché era già la colonna del Monaco (poco competitivo ma pieno di campioni, da Youri Djorkaeff a George Weah e Vincenzo Scifo passando per il giovanissimo Thierry Henry). E allora, vedremo se davvero possa esserci un abboccamento concreto tra la Juventus e il Borussia Monchengladbach: come detto l’occasione di questa strana stagione potrebbe davvero essere quella buona per realizzare un colpo in prospettiva che però possa già avere effetti sul presente, mettendo le mani su Marcus Thuram la Juventus potrebbe eventualmente rinunciare a cuore più leggero a giocatori come Federico Bernardeschi e Douglas Costa. Per il momento è ancora presto: prima i bianconeri dovranno tornare in campo e concludere la loro annata, va anche considerato che se dovessero vincere la Champions League (ed è quello che si augurano tutti i tifosi) i piani della dirigenza potrebbero cambiare.



