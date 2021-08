Thuram all’Inter?/ Calciomercato news, ecco l’offerta per il Borussia Monchengladbach

CALCIOMERCATO NEWS, MARCUS THURAM ALL’INTER

I nerazzurri continuano a cercare un nuovo attaccante da aggiungere all’organico a disposizione di mister Simone Inzaghi ed in questo senso si colloca la possibilità di vedere Marcus Thuram all’Inter entro la chiusura del calciomercato estivo. Figlio dell’ex difensore di Parma e Juventus, Thuram gioca nel Borussia Monchengladbach con cui ha un contratto fino al giugno del 2023 e dove guadagna 2.5 milioni di euro all’anno. Il direttore sportivo dei tedeschi Max Eberl sembrava rifiutare ogni possibile trattativa con l’Inter ma la volontà del calciatore di giocare in Italia stanno spingendo il club ad ascoltare eventuali offerte in arrivo per il cartellino del ventiquattrenne nato a Parma. La richiesta del Monchengladbach sarebbe di almeno 30 milioni di euro per convincersi a liberare Thuram mentre i dirigenti dell’Inter tenteranno di chiudere l’operazione senza spingersi oltre i 25 milioni.

CALCIOMERCATO NEWS, ECCO L’OFFERTA NERAZZURRA

Le chances di vedere Marcus Thuram all’Inter dovrebbero dunque aumentare nel corso delle prossime ore. Nella passata stagione Thuram è riuscito a collezionare 11 reti e 12 assist vincenti per i compagni in 40 apparizioni complessive tra campionato e coppe. Stando ai rumors, trasferendosi in nerazzurro il centravanti potrebbe guadagnare fra i 3,5 e i 4 milioni di euro a stagione firmando un contratto che lo legherà a Milano fino al 2026.

