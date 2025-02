Thuram infortunio alla caviglia, l’esito degli esami del francese

Durante la partita con la Fiorentina è uscito al 20° minuto e dopo la fine della gara è arrivata la notizia, Marcus Thuram infortunio alla caviglia rimediato per uno scontro che lo ha costretto ad uscire prima del tempo, gli esami fatti dalla società hanno riscontrato fortunatamente solo una contusione alla caviglia sinistra che quindi scongiura qualcosa di più grave e che avrebbe tenuto il francese lontano dal campo per più tempo. I tempi di recupero non si conoscono ancora nel dettaglio ma quasi sicuramente non potrà giocare la prossima partita di Serie A, il derby d’Italia contro la Juventus.

Nella sua carriera Thuram è stato spesso falcidiato dagli infortuni in particolare nella sua avventura in Bundesliga con il Borussia Monchengladbach, su tutti la rottura del legamento collaterale del ginocchio, motivo per cui molte società, molti tifosi e molti addetti ai lavori non erano sicuri dell’apporto che avrebbe dato alla rosa. Il francese ha trascinato i nerazzurri nella prima metà di stagione e ora dovrà lasciare la squadra per almeno una partita nelle mani di Lautaro Martinez che sembra essere tornato quello dello scorso anno e che verrà affiancato da uno tra Taremi e Arnautovic.

Thuram infortunio alla caviglia, la situazione dell’attacco nerazzurro

La notizia di Thuram infortunio obbliga Simone Inzaghi a trovare delle alternative altrettanto funzionali per il prossimo periodo, la partita con la Fiorentina è stata decisa da un gol di Arnautovic, subentrato al francese, e questo potrebbe convincere il tecnico a scommettere su di lui piuttosto che su Taremi, infatti l’austriaco spesso quando è partito dal primo minuto o è subentrato è stato determinante per la partita con gol o assist, nonostante tanti tifosi lo critichino molto, mentre l’iraniano fatica a trovare la porta e di conseguenza il gol, nonostante in diverse occasioni sia stato schierato da Inzaghi.

Questa situazione evidenzia una lacuna nel reparto dell’Inter, ad inizio anno sulla carta i nerazzurri sembravano nettamente rinforzati con l’arrivo di un attaccante di livello internazionale con Taremi che nei suoi anni al Porto aveva dimostrato di poter essere molto affidabile ma per qualche motivo la realtà dei fatti è molto diversa e l’iraniano ha faticato dall’inizio dell’anno ad entrare negli schemi di Inzaghi e soprattutto a trovare il gol. L’Inter avrebbe voluto fare qualche movimento di mercato nella sessione invernale per rinforzare l’attacco ma le mancate cessioni di Arnautovic e Correa li hanno impediti.