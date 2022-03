“Ti amo ancora”: scritta piazza San Carlo/ Torino, autori “Eugenio in via di Gioia”?

Una scritta in piazza San Carlo ha caratterizzato il risveglio della città di Torino nella mattinata di oggi, martedì 29 marzo 2022. Anzi, una maxi-scritta, a voler essere precisi. Di colore bianco, simbolo della purezza, ma anche una tonalità cromatica in grado di risaltare sul pavé della pavimentazione di uno dei salotti più aulici del centro storico del capoluogo sabaudo, collocato all’esatta metà di via Roma procedendo da piazza Castello verso la stazione ferroviaria di Porta Nuova.

Proprio perché si tratta di uno dei luoghi del cuore della città della Mole Antonelliana, sono stati molti i torinesi che in queste ore hanno pensato a un atto vandalico, considerato anche il messaggio tracciato a terra: un gigantesco “Ti amo ancora” che, a una prima lettura superficiale, pare richiamare un sos d’amore tracciato da un innamorato disperato. In realtà, come sempre, il trucco sta nel dettaglio, in quanto sotto l’ultima lettera “A” della parola ancora campeggia un ulteriore vocabolo, “Terra”. Di conseguenza, la scritta completa è “Ti amo ancora, Terra”, una dedica di immenso affetto nei confronti del nostro pianeta. Ma qual è il senso di questo gesto? E chi è il suo autore?

GIGANTESCA SCRITTA IN PIAZZA SAN CARLO, A TORINO: SONO STATI GLI EUGENIO IN VIA DI GIOIA

Una scritta perfetta quella di piazza San Carlo a Torino, priva di sbavature ed eseguita con il gesso bianco, utile ad agevolare anche il lavoro di pulizia della superficie calpestabile. Non si tratta quindi di un vandalo, di un cuore ferito o di mera goliardia e, anzi, quasi ci si sorprende nel leggere il nome di chi ha realizzato tutto questo.

Secondo il quotidiano “La Stampa”, sono stati gli Eugenio in via di Gioia, gruppo musicale italiano con radici torinesi che due anni fa è stato protagonista fra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo con il brano “Tsunami”. Inoltre, pare che si tratti di “un intervento che rientra nell’ambito di un flash-mob autorizzato da Comune, Polizia municipale, Questura e Prefettura. Prevede che siano gli stessi autori, a breve, a ripulire la pavimentazione della piazza. Quale il senso dell’iniziativa? Gli Eugenio in via di Gioia, interpellati, hanno preferito non rispondere”. Sui social, tuttavia, si dice che si sia trattato di un modo per celebrare la fine dello stato d’emergenza e ribadire l’amore dell’uomo nei confronti della Terra, malgrado sia ammorbata dal Coronavirus.

