TI BLU VILLAGE MARINA DI PISTICCI/ Sabbia, mare, sport con la “tentazione” di Matera

La sabbia dorata abbraccia il blu del mare: così Th Resorts sintetizza le caratteristiche del Ti Blu Village di Marina di Pisticci, in provincia di Matera. Il mare cristallino della Basilicata, ampie spiagge di sabbia finissima, 35 ettari di verde pineta: sono solo alcuni degli ingredienti di cui un turista che decidesse di trascorrere l’estate nella struttura potrebbe godere. In questo angolo di Mediterraneo celebre per la natura incontaminata dei propri paesaggi sorge il Ti Blu Village di Marina di Pisticci, situato peraltro in una posizione strategica per visitare le bellezze della Lucania e i suoi siti archeologici. Come raggiungerlo? In auto, percorrendo l’autostrada Adriatica Pescara-Taranto e da Taranto in direzione Reggio Calabria; autostrada Roma-Napoli, autostrada del Mediterraneo A2. Per chi prende l’aereo, l’aeroporto di Brindisi dista 110 km, quello di Bari (Palese) 130. Per chi privilegia il treno, la stazione più vicina è quella di Metaponto a 10 km di distanza.

TI BLU VILLAGE MARINA DI PISTICCI DI TH RESORTS: SERVIZI E CAMERE

Il Ti Blu Village di Marina di Pisticci al pari degli altri Th Resorts può vantare servizi di altissima qualità a disposizione dei suoi clienti. Ne citiamo alcuni: deposito bagagli, parcheggio interno (incustodito), deposito valori, Wi-Fi, anfiteatro, assistenza medica ad orari prestabiliti, transfer da e per i principali aeroporti e stazione ferroviarie locali, nonché boutique, fotografo, vendita di prodotti tipici, bazar, giornali e maneggio. La struttura, che è perfettamente accessibile ai disabili, può contare su 400 confortevoli camere di varia tipologia: doppie, triple, quadruple ad unico vano, quadruple e quintuple composte da due camere comunicanti. Con supplemento, sono anche disponibili camere panoramiche vista pineta per le sole tipologie doppie, triple, quadruple comunicanti e quintuple comunicanti. Ogni camera è dotata di servizi privati con doccia, Wi-Fi, Tv, telefono, asciugacapelli e frigobar da riempire su richiesta a pagamento. In linea con gli altri Th Resorts, il Ti Blu Village ha un ristorante che delizia i suoi avventori con pietanze tipiche del posto almeno una volta a settimana. Due i bar, uno a bordo piscina e l’altro, aperto solo in alcuni giorni prestabiliti, affacciato sul terrazzo panoramico.

SABBIA FINISSIMA, MARE CRISTALLINO, SPORT E I SASSI DI MATERA…

Detto del valore aggiunto rappresentato dal mare, con la spiaggia distante 600 metri raggiungibile a piedi attraverso un percorso immerso nella pineta oppure tramite un simpatico trenino-navetta, per i più attivi c’è la possibilità di utilizzare anche canoe, windsurf, barche a vela, catamarani e campo da beach tennis. Amanti dello sport, non vi basta? Allora ecco a voi 4 campi da tennis, uno da padel e 2 da bocce con tanto di illuminazione serale. Possibilità di giocare anche a ping-pong e di svolgere corsi individuali di vari sport. Presente nella struttura anche una piscina da 1500 mq in cui svolgere corsi di acqua-gym, idromassaggi e solarium. Chiudiamo con le escursioni: Matera e i Sassi rappresentano una tentazione alla quale è impossibile rinunciare, ma anche Alberobello con i suoi caratteristici trulli è poco distante. Da scoprire Valsinni, borgo medievale dominato dal castello dei Morra. Per i più avventurosi possibilità di escursione a cavallo fino alla spiaggia accompagnati da cavallerizzi esperti e, nelle notti di luna piena, di una cavalcata illuminati dalla sola luce del satellite terrestre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA