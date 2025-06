Ti lascio perché ti amo troppo è una divertente commedia romantica con protagonista lo spumeggiante Alessandro Siani. Le musiche sono di Sal Da Vinci

Sabato 28 giugno 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rai 3, alle ore 15, la commedia sentimentale intitolata Ti lascio perché ti amo troppo. Si tratta di un progetto cinematografico italiano distribuito nel 2006 da Mikado Film e con la regia di Francesco Ranieri Martinotti, candidato per ben due volte ai David di Donatello, di cui uno vinto grazie al suo film d’esordio Abissinia (1994). La colonna sonora ha invece la firma del cantante napoletano Sal Da Vinci, proprio lo scorso mese tornato alla ribalta con un nuovo singolo “L’amore e tu”.

Nei panni del protagonista Mariano troviamo l’attore e comico napoletano Alessandro Siani, che lavorerà nuovamente con Martinotti due anni più tardi ne La seconda volta non si scorda mai (2008). Al suo fianco anche il collega e concittadino Francesco Albanese, con cui condividerà nuovamente il set ne La seconda volta non si scorda mai, Benvenuti al Sud (2010) e Il principe abusivo (2013). Nel cast anche: Mariana Braga, Maria Mazza, Luca Gioiello, Nunzia Schiano e Caterina De Santis.

La trama del film Ti lascio perché ti amo troppo: la classica giustificazione senza alcun senso

Ti lascio perché ti amo troppo racconta la storia del giovane Mariano, un giovane uomo di Napoli che trascorre una vita normale, come quella di tanti altri ragazzi della sua età.

La sua storia prende una piega inaspettata quando Daniela, la sua fidanzata storica, decide di troncare la loro relazione di punto in bianco con una frase che sconvolge il protagonista: “Ti lascio perché ti amo troppo”.

Mariano non riesce a comprendere il significato di queste parole e cade in una profonda disperazione, nonostante i suoi amici più fidati cerchino in ogni modo di risollevare il suo umore presentandogli nuove ragazze.

Un giorno arriva però in città la bella Ana Paula, un splendida ragazza brasiliana, e Mariano finge di essere proprietario di un bed & breakfast per ospitarla a casa sua e aiutarla.

Nonostante Ana Paula tenti di avvicinarsi all’uomo, quest’ultimo rifiuta qualunque tipo di approccio romantico, fino a quando il rapporto tra i due arriva ad un punto di rottura poiché Mariano inizia a sospettare che la ragazza tenti di avvicinarsi solo per ottenere il permesso di soggiorno.

Il protagonista, pentito di avere dubitato di lei, cerca di riavvicinarla ed è così che scopre che in realtà Ana Paula proviene da una famiglia benestante e che aveva scelto di non tornare in patria per restare al suo fianco. Riusciranno i due a riconciliarsi e a vivere una splendida storia d’amore?