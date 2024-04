TI ODIO, ANZI NO, TI AMO! STASERA SU Rai 1/ Curiosità e trama del film in streaming video su Raiplay

Ti odio, anzi no, ti amo! , le curiosità del film in diretta streaming video su Raiplay

Di seguito, alcune curiosità della commedia romantica Ti odio, anzi no, ti amo!, Il film è tratto da un romanzo, scritto dall’autrice di best-seller Sally Thorne, con il titolo originale di The Hating Game, traducibile con ‘Il gioco dell’odio’. È uscito esattamente a febbraio 2021 per festeggiare il giorno di San Valentino e la distribuzione è avvenuta solo nelle sale americane e on demand. Questa commedia romantica di cui abbiamo ripercorso la trama e il cast andrà in diretta oltre che su Rai 1 anche in streaming video contemporaneamente su Raiplay

La trama del film Ti odio, anzi no, ti amo!: una guerra per il potere si trasforma in una sfida d’amore

In Ti odio, anzi no, ti amo!, la casa editrice Bexley & Gamin ha sbloccato un ruolo rilevante in azienda: la posizione di Direttore Generale è libera. Lucy Hutton e Joshua Templeton concorrono alla promozione. Lucy è vivace e ambiziosa, intelligente e capace, ma a tratti insicura. Ama essere gentile con tutti, convinta che un giorno questa sua attitudine verrà notata e premiata. Joshua al contrario è rigoroso, preciso, quasi maniacale.

I due spesso ingaggiano dei veri e propri giochi di potere, sfidandosi su obiettivi lavorativi sempre differenti e l’unico punto che sembra abbiano in comune è il non voler mai perdere. Quello che è certo insomma è che tutti e due desiderano fortemente una promozione per migliorare la propria vita e per gratificare il loro mood da instancabili lavoratori. È lei a dare inizio ad una vera e propria lotta per emergere, che vede come teatro il piccolo ufficio che condivide con il collega. Battibecchi e litigate davanti ai colleghi ormai sono all’ordine del giorno, per cui decidono di sottoscrivere un ultimo patto. Chi non diventerà Direttore Generale, dovrà andarsene dalla casa editrice Bexley & Gamin, per non prendere ordini dall’altro.

La guerra diventa molto più complicata quando Lucy cambia idea su Joshua per il quale aveva sempre provato non solo un senso di competizione ma anche di odio. Invece dopo un incidente in ascensore che si conclude in un inaspettato bacio, la ragazza inizia a provare una forte attrazione verso Joshua. Attrazione palesemente ricambiata dall’uomo. La situazione a questo punto si fa sempre più complicata, ora che in gioco non c’è più solo la carriera, ma l’amore.

Ti odio, anzi no, ti amo!, film di Rai 1 diretto da Peter Hutchings

Martedì 2 aprile 2024, in prima serata su Rai 1, andrà in onda, alle ore 21,30, la commedia romantica Ti odio, anzi no, ti amo!. È un film girato nel 2021 per la regia di Peter Hutchings, esperto di pellicole romantiche come anche Sai tenere un segreto? e Which brings me to you.

La protagonista femminile del film Ti odio, anzi no, ti amo! è Lucy Hale. Conosciuta al pubblico del piccolo schermo per aver aver prestato il volto e la voce ad Aria Montgomery nella serie Pretty Little Liars, accanto a Troian Bellisario, Shay Mitchell, Ashley Benson e Sasha Pieterse. È apparsa in serie amate come The O.C. e How I Met Your Mother insieme a Neil Patrick Harris e Private Practice.

Il coprotagonista maschile del film Ti odio, anzi no, ti amo! è Austin Stowell, attore e modello americano. Ha preso parte a La vita segreta di una teenager americana, ed è stato diretto da Steven Spielberg nel film Il ponte delle spie, un thriller drammatico con protagonista Tom Hanks.

