Ti presento i miei/ Su Italia 1 il film con Ben Stiller e Robert De Niro

Ti presento i miei, film di Italia 1 diretto da Jay Roach

Ti presento i miei va in onda oggi, giovedì 24 novembre, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Si tratta di una commedia romantica prodotta negli Stati Uniti d’America nel 2000 da Nancy Tenenbaum e diretta da Jay Roach. La pellicola deve il suo successo ai grandi attori presenti nel cast: Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo e Kali Rocha. Il film Ti presento i miei, conosciuto anche con il titolo originale Meet The Parents, è il primo dei 3 film che compongono la serie, realizzati rispettivamente tra il 2004 e 2010.

La proposta è stata particolarmente apprezzata sia dal punto di vista degli incassi che dalla critica del settore. Non a caso, il film Ti presento i miei ha ottenuto diversi premi e candidature prestigiose. In particolare, ha ottenuto una candidatura per la categoria miglior attore per una commedia ai Golden Globe del 2001. Da segnalare anche il trionfo di Ben Stiller agli American Comedy Awards del medesimo anno nella categoria di attore più divertente.

Ti presento i miei, la trama del film

In Ti presento i miei un giovane medico di nome Greg Focker è in procinto di trovare il coraggio per proporre alla propria compagna la possibilità di sposarsi. Chiaramente, le sue resistenze non erano legate unicamente allo stato del suo innamoramento. Infatti, come già chiarito da Pam, prima di poter fare il grande passo era necessario conoscere la famiglia di lei e chiederne la mano. Per questa ragione, una volta comunica la sua volontà, la donna organizza il tutto in prossimità dell’imminente matrimonio di sua sorella.

L’ansia di Greg nel conoscere tutti i membri della famiglia della ragazza ad una cena ufficiale era giustificata da diversi fattori. In primis, non aveva alcuna idea di cosa aspettarsi e aveva costantemente il timore di fare cattiva figura soprattutto nei confronti del padre. Una volta arrivato presso la casa dei familiari di Pam viene accolto da tutti in maniera piuttosto calorosa. L’affetto con il quale inizia l’incontro riesce a limitare le sue ansie; inizia presto a sentirsi completamente a suo agio.

Dopo poco tempo però partono una serie di sfortunati eventi che mettono a serio pericolo il suo primo incontro con la famiglia di Pam. Le prime problematiche nascono a causa del gatto di famiglia; l’animale domestico si dimostra infatti particolarmente dispettoso e mette parecchio in difficoltà il ragazzo. Come se non bastasse, Jack Byrnes, padre della ragazza ed ex agente della CIA, inizia a mettere in dubbio le sue qualità rispetto a quelle della figlia. Ogni parola proferita da Greg risulta quasi un insulto per l’uomo che più di una volta cede a gesti e parole violente.

Nel corso dell’incontro il giovane medico ha comunque modo di capire alcune dinamiche messe in atto dal padre di Pam, in modo da cercare un comportamento capace di compiacerlo. Nello specifico, scopre che l’ex agente aveva fondato una sorta di circolo per pochi ristretti. Ciò gli permetteva di scegliere chi potesse contornare sé e la sua famiglia, allontanando chi non fosse meritevole di fiducia. Per l’appunto, anche Greg era sotto esame e sono diversi i test sia mentali che psicologici ai quali viene sottoposto per volere dell’uomo. Dopo tante fatiche e momenti tutti da ridere, Greg riesce a superare brillantemente ogni prova ottenendo il via libera a sposare l’amata Pam. Tuttavia, nella scena finale si apre la strada ad un nuovo presunto ostacolo; l’uomo infatti vuole conoscere anche la famiglia del ragazzo.

