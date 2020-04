Ti presento i miei/ Video, su Italia 1 il film con Ben Stiller e Robert De Niro

Pubblicità

Ti presento i miei va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi domenica 19 aprile, a partire dalle ore 21,20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2000 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche con la regia di Jay Roach, il soggetto è stato scritto da Greg Glienna e Mary Ruth Clarke mentre la sceneggiatura è frutto del lavoro di James Herzfeld e John Hamburg. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Randy Newman mentre nel cast sono presenti Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo, Blythe Danner, Nicole DeHuff e Jon Abrahams.

Ti presento i miei, la trama del film

Ecco la trama di Ti presento i miei. Un giovane infermiere di nome Greg vive a Chicago dove peraltro ha conosciuto una splendida donna di nome Pam. Lei è un’insegnante di un asilo ed è particolarmente innamorata di lui. Le cose tra di loro vanno alla grande ed è per questo che l’uomo ha deciso di farsi avanti per farle la classica proposta di matrimonio. In ragione di ciò acquista un bellissimo anello di fidanzamento che purtroppo deve tenere ancora celato in quanto scopre che è prassi della famiglia della ragazza chiedere la mano al capofamiglia ossia suo padre Jack.

L’occasione giusta per poter fare tutto questo viene data da un invito che la ragazza riceve dai propri genitori per trascorrere un weekend in famiglia insieme al suo fidanzato Greg. I due quindi dovranno mettersi in viaggio per raggiungere la casa della famiglia di lei è stata subito una incredibile avventura in quanto all’aeroporto perderanno i bagagli del povero Greg e con essi anche l’anello che lui aveva faticosamente acquistato con i tanti risparmi messi da parte nel corso dei mesi.

Una volta arrivato sul posto insieme alla propria fidanzata si renderà conto subito del carattere particolare di suo padre Jack che ha un passato nel corpo dei servizi segreti americani. L’uomo ha delle regole che ha voluto impartire ai propri figli ed in particolar modo sul comportamento da tenere in casa. Jack peraltro è ossessionato dal controllo ed è per questo che ha piazzato all’interno della casa una serie di telecamere che gli permettono di tenere sotto stretto controllo i fidanzati delle proprie figlie per valutarne nel merito il carattere ed eventuali sfaccettature poco gradite.

Il povero Greg durante questo weekend sarà sottoposto ad un enorme stress psicologico che lo porterà a commettere numerosi errori mettendo a rischio il suo rapporto con l’adorata compagna.

