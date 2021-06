Ti presento i miei/ Video, su Italia 1 il film con Ben Stiller (oggi, 17 giugno)

Ti presento i miei va in onda in prima serata su Italia 1 oggi, 17 giugno 2021. La rete giovanile del gruppo Mediaset propone questa commedia americana campione di incassi diretta da Jay Roach e con Ben Stiller, Robert De Niro, Blythe Danner e Teri Polo nei panni di protagonisti.

Ti presento i miei ottenne diversi riconoscimenti a premi e festival cinematografici. Tra questi spicca la Nomination all’Oscar del 2001 per la Miglior Canzone (A Fool in Love), scritta e composta da Randy Newman. Robert De Niro ricevette invece una nomination come Miglior attore in un film commedia o musicale ai Golden Globe dello stesso anno.

Ti presento i miei, la trama del film

La vicenda di Ti presento i miei racconta la storia di Greg Fotter e Pam Byrnes, una coppia di fidanzati ormai prossima al matrimonio. L’occasione per Greg di conoscere i genitori di Pam si presenta in occasione delle nozze della sorella di quest’ultima. La coppia dunque si reca a New York, con Greg intenzionato a chiedere ai genitori di Pam la mano della figlia.

Per farlo, dovrà convincere il favore dell’eccentrico e bizzarro suocero Jack. L’uomo sottopone Greg a una serie di prove e tranelli, convinto che non esista un uomo adeguato alla sua figlia adorata. Dal momento dell’incontro tra il futuro suocero e Greg, inizierà una serie di gag molto spassose, equivoci, malintesi e altre situazioni ai limiti del paradossale che metteranno a dura prova la forza di volonta di Greg e il suo amore per Pam.

