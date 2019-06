Ti presento i miei/ Video, su Italia 1 il film con Robert De Niro (oggi, 30 giugno)

Ti presento i miei arricchisce il palinsesto televisivo di Italia 1 per oggi, 30 giugno 2019, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola americana che è stata realizzata è girata nel 2000 da alcuni importanti produttori come Jay Roach e lo stesso Robert De Niro, con la regia dello stesso Jay Roacj. Il soggetto è stato scritto da Greg Glienna e Mary Ruth Clarke, la sceneggiatura è stata rivista ed adattata da James Herzefold e John Hamburg, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Peter James, il montaggio è stato eseguito da Jon Poll e le musiche della colonna sonora portano la firma di Randy Newmann. Nel cast figurano Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo, Blythe Danner, Nicole DeHuff, Jon Abrahams e Owen Wilson.

Clicca qui per il trailer del film

Ti presento i miei, la trama dei film

Ora passiamo alla trama di Ti presento i miei. Un giovane americano di nome Greg che lavora in un importante ospedale come infermiere sta vivendo un periodo particolarmente felice nella propria esistenza grazie alla sua splendida fidanzata Pam che è una insegnante in una scuola materna. Greg avendo da tempo il desiderio di coronare il proprio sogno d’amore avanzando la sua proposta di matrimonio viene in parte demoralizzato in quanto scopre che il fidanzato della sorella della propria amata per poter intraprendere questo passo ha dovuto chiedere prima la mano della propria compagna al padre Jack. Una consuetudine piuttosto tradizionalista che purtroppo Greg dovrà soddisfare. L’occasione giusta sembra essere il weekend in cui vengono invitati sia lui che ovviamente la sua fidanzata a trascorrere a casa di Jack.

Per l’occasione acquista l’anello di fidanzamento che Tuttavia verrà smarrito dalla compagnia aerea rappresentante di fatto un primo segnale di come le cose non andranno come lui avrebbe voluto. La propria fidanzata impartisce al povero Greg alcune regole che devono essere assolutamente rispettate per poter fare bella impressione al padre che essendo un ex agente governativo ha un modo di fare piuttosto rude e dedito al ordine alla disciplina. Ben presto tra Jack e Greg si instaurerà un profondo conflitto che verrà alimentato anche dagli innumerevoli episodi in cui il pretendente della mano della figlia si renderà protagonista combinando diversi guai. Insomma tra i due il weekend sarà praticamente costante campo di contrasti di diversa natura con Jack che cercherà in tutti i modi di dissuadere la propria adorata figlia nel prendere in sposo quell’uomo che vede assolutamente lontano dai classici canoni della loro famiglia.

Il trailer dei film Ti presento i miei





© RIPRODUZIONE RISERVATA