Ti presento Sofia/ Video, su Canale 5 il film con Fabio De Luigi (oggi, 30 marzo)

Ti presento Sofia va in onda oggi, martedì 30 marzo, su Canale 5 dalle ore 21.20. Il film è stato girato nel 2018 da Guido Chiesa, regista e sceneggiatore italiano. Già dagli esordi, nel 1991, vince la Grolla d’Oro a Saint Vincent con il film Il caso Martello. Prosegue la carriera con un successo dietro l’altro: da Babylon: la paura è la migliore amica dell’uomo (1994) a Non mi basta mai (in co-regia con Daniele Vicari, 1995); da Il partigiano Johnny (2000) a Alice è in paradiso (2002); da Le pere di Adamo (2007) a Io sono con te (2010) fino a Belli di papà (2015). Ti presento Sofia è il remake italiano del film argentino Se permetti non parlarmi di bambini! (Sin hijos, Ariel Winograd, 2015). Il soggetto e la sceneggiatura sono scritti da Nicoletta Micheli, Giovanni Bognetti e Guido Chiesa.

Sfida oltre il fiume rosso/ Su Rete 4 il film con Glenn Ford (oggi, 30 marzo 2021)

Ti presento Sofia, la trama del film

Ti presento Sofia racconta la storia di Gabriele (Fabio De Luigi), ex rocker e negoziante di strumenti musicali. È un padre divorziato ma premuroso e concentrato solo sulla figlia Sofia (Caterina Sbaraglia) di 10 anni; infatti, non vuole incontrare altre donne. Un giorno però conosce Mara (Micaela Ramazzotti), una vecchia amica che non vede da anni e che è diventata fotografa. Nel corso del primo appuntamento, la donna rivela a Gabriele che non vuole avere figli e odia i bambini. Travolto e preso dalla situazione, Gabriele nega l’esistenza di Sofia. Tutto questo provocherà una serie di problemi e assurde situazioni per nascondere Sofia alla nuova fidanzata. Cosa succederà?

XXX IL RITORNO DI XANDER CAGE, ITALIA 1/ Vin Diesel assoluto protagonista, trama e cast (29 marzo)

Video, il trailer del film “Ti presento Sofia”

LEGGI ANCHE:

Pitch Black/ Video, su Italia 1 il film con Vin Diesel (oggi, 29 marzo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA