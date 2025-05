Queste spiagge italiane mozzafiato sembrano quelle dei Caraibi ma si trovano a pochi passi da te. Veri paradisi di sabbia bianca.

L’Italia, lo sappiamo bene, è un Paese straordinario, capace di offrire bellezze naturali che nulla hanno da invidiare ai luoghi esotici più celebrati del mondo. Dalle coste frastagliate della Liguria ai lidi sabbiosi della Puglia, fino alle calette nascoste della Sardegna e alle distese cristalline della Calabria, le spiagge italiane attraggono ogni anno migliaia di turisti da tutto il mondo affascinati dalla varietà dei paesaggi e dalla natura lussureggiante.

In molti casi ci si trova davvero davanti a scorci che sembrano usciti da una fotografia, del tutto simili a quelli tipici dei Caraibi: la sabbia bianca finissima, il mare turchese, le palme ondeggianti e un clima mite che invita al relax più assoluto.

Quindi per godere di tutto questo non è necessario prendere un volo intercontinentale. Basta guardare con occhi nuovi le gemme nascoste del nostro territorio.

Parco Cavour: un angolo tropicale nel cuore del Nord Italia

Uno degli esempio più riusciti di questa magia tutta italiana e il Parco Cavour, un’oasi acquatica situata a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Chi lo visita per la prima volta spesso fatica a credere di non essere atterrato su una spiaggia caraibica. E invece siamo nel cuore del Veneto, a pochi passi da Peschiara del Garda, in un parco che ha saputo trasformarsi in una delle mete estive più sorprendenti e apprezzate del Nord Italia.

La caratteristica che colpisce subito è la sabbia bianchissima. Realizzata con sabbia finissima importata direttamente da un giacimento dell’Egitto centrale, regala la sensazione tattile di di camminare su un soffice tappeto di piume. Questo angolo di paradiso è incorniciato da un palmeto scenografico e circondato da piscine turchesi che sembrano fondersi con il cielo.

Divertimento, relax e novità in arrivo

Il Parco Cavour non è solo estetica ma anche contenuti. Dalle piscine multilivello agli scivoli mozzafiato, dalle cascate d’acqua alle aree baby perfettamente attrezzate, tutto è pensato per offrire un’esperienza completa, adatta a tutte le età. Non mancano le attività quotidiane come l’acquagym, né gli eventi a tema estivo che animano le giornate.

Per chi cerca privacy e comfort, il Parco mette a disposizione le postazioni HAVANA, veri angoli vip in riva all’acqua ideali per chi desidera un po’ di esclusività immerso in un’atmosfera tropicale. E per il 2025 l’offerta si arricchisce con l’attesissima novità: il Jungle River.

Si tratta di un’attrazione completamente nuova che promette un mix di adrenalina e avventura. Discese tra le rapide, curve sorprendenti e il brivido della velocità saranno protagonisti assoluti della nuova stagione. I dettagli sono ancora riservati, ma il conto alla rovescia è partito.

Prezzi e informazioni utili

Il Parco è aperto dal 1° giugno al 7 settembre con orario continuato dalle 10 alle 19. I biglietti per la stagione 2025 sono già disponibili. L’intero (dagli 11 ai 64 anni) costa 23,90 euro, il ridotto (bambini dai 3 ai 10 anni e gli over 65) 17,90 euro, mentre i piccoli dagli 0 ai 2 anni non pagano.

La prenotazione non è obbligatoria e in caso di maltempo o necessità tecniche il parco si riserva il diritto di modificare gli orari di apertura.