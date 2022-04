Ti spedisco in convento 2/ Cast, concorrenti, anticipazioni e location: chi sono le suore

Le anticipazioni di “Ti spedisco in convento 2” rivelano che questa edizione del docu-reality, che va in onda su Real Time ed è un adattamento dello show internazionale “Bad Habits, Holy Orders” prodotto in Italia da Fremantle, sarà scoppiettante. Andiamo dunque a vedere qual è il cast (dalle suore alle sei concorrenti) e qual è la location.

Cast e concorrenti di Ti spedisco in convento 2

Le suore protagoniste della nuova stagione del programma sono cinque. Suor Patrizia (56 anni), è la madre superiora. Suor Carolina (50 anni) è la Maestra delle Novizie ed è di origine filippina. Suor Laxmi (46 anni) ha origini indiane ed un passato da missionaria. Suor Julinda (44 anni) di origini albanesi, anch’essa missionaria. Suor Agnes (37 anni) è la più giovane ed è di origini indonesiane. Ad aiutarle ci saranno la novizia Ester e la postulante Maria Lucia. Le ragazze con cui dovranno fare i conti invece sono Ana Maria, 18 anni, che ha da poco abbandonato gli studi; Chiara, ventunenne sregolata di Busto Arsizio; Nanda, influencer di Gallarate di 20 anni; Nina, ventenne solitaria e diffidente di Carpenedolo; Beatrice e Ginevra, le due gemelle di Piombino di 23 anni.

Ti spedisco in convento 2, anticipazioni: la location si trova a Trani

La seconda edizione di “Ti spedisco in convento”, come rivelano le anticipazioni diffuse nei giorni scorsi, è ambientata nel convento Villa Santa Maria a Trani, dove vivono e operano le missionarie della Congregazione delle Figlie del Divino Zelo. Di norma esso dispone di un servizio di accoglienza e di soggiorno temporaneo a singole persone, famiglie e altri tipi di gruppi che vogliono trascorrere delle giornate di preghiera, di riposo e di distensione. Inoltre, si offre come location per incontri culturali e formativi, convegni, esercizi spirituali, ritiri e tempi di spiritualità.

Le sei ragazze «social addicted» penseranno di arrivare in una location totalmente diversa, adatta alle loro esigenze. Qualcuna chiederà addirittura se dietro alla Villa ci sia una piscina. La realtà tuttavia sarà molto diversa: dovranno infatti presto abituarsi alla vita in convento, che risulterà rigida e per nulla aperta alle trasgressioni.











