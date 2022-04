Ti spedisco in convento 2/ Cast, concorrenti e anticipazioni puntata 24 aprile: nuovo ingresso…

Ti spedisco in convento 2, anticipazioni puntata 24 aprile. Continua lo scontro tra…

Questa sera andrà in onda la terza puntata della nuova edizione del docu-reality Ti Spedisco in Convento 2. Lo show è prodotto da Fremantle ed è già disponibile in anteprima su Discovery+. L’appuntamento con la nuova puntata è per stasera alle 21:25 circa su Real Time. Nella puntata in onda questa sera continuerà lo scontro tra Nanda e Suor Laximi, la ragazza decide di spogliarsi e restare in biancheria intima per la giornata della semplicità, ma le regole del convento non lo permettono. Questo la porterà a prendere una decisione importante per la sua permanenza all’interno dello show.

Intanto, Villa Santa Maria accoglierà tra le mura una nuova figura. Arriverà infatti la novizia Ester, una giovane di 31 anni che ha iniziato il suo cammino per diventare suora presso le Figlie del Divino Zelo. Ad Ester mancano solo sei mesi di noviziato per diventare suora a tutti gli effetti. In questa terza puntata, le protagoniste faranno visita in un centro ricreativo per anziani. Il responsabile della struttura mostrerà i laboratori di cucito e arte che risveglieranno nelle ragazze passioni ed emozioni. La puntata si concluderà con un colpo di scena. Le suore hanno scoperto che una delle ragazze ha infranto la regola del silenzio e loro due subiranno una punizione. Saranno infatti trasferite nel Monastero Santa Chiara di Castellaneta Marina.

Ti spedisco in convento 2: cast e location

La seconda edizione di “Ti spedisco in convento” è ambientata nel convento Villa Santa Maria a Trani, dove operano le missionarie della Congregazione delle Figlie del Divino Zelo. Le suore protagoniste di quest’annata sono cinque e avranno il non facile compito di “domare” ragazze trasgressive e poco abituate al silenzio e alla disciplina. Le sei ragazze protagoniste del docu-reality hanno così avuto il primo approccio con una vita completamente diversa da quella che vivono tutti i giorni. Tutte loro hanno una propria filosofia di vita che potrebbero cambiare al termine di questo particolare percorso. Convinte di partecipare a un reality diverso, dove poter finalmente rivelare tutto il loro talento (social), le fanciulle preparano valigie piene di abiti sexy, make-up e scarpe tacco 12, con il benestare dei familiari ormai rassegnati alla frivolezza delle loro pargole.

Le ragazze del cast sono Ana Maria, 18 anni, che ha da poco abbandonato gli studi; Chiara, ventunenne sregolata di Busto Arsizio; Nanda, influencer di Gallarate di 20 anni; Nina, ventenne solitaria e diffidente di Carpenedolo; Beatrice e Ginevra, le due gemelle di Piombino di 23 anni. Le protagoniste di “Ti spedisco in convento 2” interagiranno con Suor Patrizia, ovvero la madre superiora che è timida e riservata, ma anche scrupolosa nel far rispettare le regole, Suor Carolina, dolce ma severa al tempo stesso. Oltre a loro due, si confronteranno con Suor Laxmi, paziente, solare ed affettuosa che insegnerà loro a prendersi cura delle piante, Suor Julinda che è piena di vita ed ama ballare, Suor Agnes, tranquilla e silenziosa. Infine, interagiranno con Maria Lucia ed Ester, postulante e novizia.













