Ti spedisco in convento/ Concorrenti, suore e anticipazioni 11 aprile: decisione importante…

Ti spedisco in convento, anticipazioni puntata 11 aprile

Domenica 11 aprile, in prima serata su Real Time, torna l’appuntamento con il nuovo reality dal titolo “Ti spedisco in convento” in cui cinque ragazze, dopo aver abbandonato la propria vita, le proprie abitudini, accettano di trascorrere un mese in un convento per conoscere la vita delle suore fatta di preghiere, condivisioni e tanto, duro lavoro. Dopo i primi due episodi in cui il pubblico ha potuto conoscere Wendy, Sofia, Valentina, Emilia, per tutti Emy e Stefania, questa sera, arriverà il momento di capire come si sta evolvendo la vita in convento per le cinque ragazze totalmente diverse tra loro. Riuscire a vivere rispettando le regole che impone la vita da suora non è affatto facile per cinque ragazze, innamorate della libertà. Durante i primi due episodi, è stata mostrata la giornata tipica della vita in convento. Cosa accadrà, invece, negli episodi in onda questa sera?

Una decisione importante in arrivo

La Madre Superiora Suor Monica; Suor Daniela, Suor Analia, Suor Arleide e Suor Felicita, riusciranno a convincere Wendy, Sofia, Valentina, Emilia e Stefania a sposare la vita del convento? Negli episodi del format “Ti spedisco in convento”, in onda questa sera su Real time, vedremo le cinque ragazze vivere insieme alle suore. Tra loro non mancheranno incomprensioni e piccoli litigi nonché la voglia di trasgredire le regole del convento.

Vivere insieme 24 ore su 24, pregare, mangiare e fare tutto ciò che prevede la vita monacale, porterà, tuttavia, le ragazze e le suore ad instaurare un legame sempre più vero e profondo. Alcune troveranno nelle suore una valvola di sfogo raccontandosi a 360 gradi. Altre, però, faranno ancora fatica ad aprirsi totalmente. Infine, per una di loro, arriverà il momento di prendere un’importante decisione.

