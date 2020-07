Ti spedisco in convento Italia arriva su Real Time/ 5 ragazze cercano la “retta via”

“Ti spedisco in convento” sta per diventare una realtà anche in Italia. Il format, che nella sua versione originale – Bad Habits, Holy Orders – è già sbarcata su Real Time e su DPLay, vede protagoniste cinque ragazze di età compresa tra i 18 e i 23 anni, che nulla vogliono saperne di regole. Il successo del format nella versione originale ha convinto a crearne una tutta italiana. TvBlog infatti fa sapere che “Discovery ha ben pensato di metterne in cantiere una versione completamente nostrana, anche perché in Italia non ci mancano certo i conventi né tantomeno giovanotte da riportare sulla ‘retta via’. E la vedremo molto probabilmente a inizio 2021 su Real Time.” Dunque la messa in onda è attesa per il prossimo anno e regalerà al pubblico scende indimenticabili.

Ti spedisco in convento su Real Time, aperti i casting: tutte le info

“Ti spedisco in convento“, nella sua formula italiana, ricalcherà perfettamente quella ambientata in Inghilterra. I casting avrebbero preso già il via con canoni ben chiari da parte di Discovery. Ecco quanto infatti si legge “il profilo della candidata ideale, come detto, guarda a giovanissime donne senza un lavoro fisso, che amano divertirsi, che detestano le regole, che si caratterizzano per uno stile decisamente appariscente e che abbiano un nutrito seguito sui social. Se si riuscisse a reclutare una vera e propria influencer sarebbe il top.” Le prescelte dovranno abbandonare familiari, amici e fidanzati per vivere isolate e in castità nel convento. Dunque le premesse per un format interessante e di successo ci sono tutte. Non ci resta che attendere la fine delle registrazioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA