Ti vorrei come mia figlia è il thriller che anima il sabato sera di Rai 2, come da tradizione. Produzione Lifetime e suspence assicurata

Ti vorrei come mia figlia, film su Rai 2 diretto da Bruno Hernandéz

La prima serata di Rai 2 di sabato 11 ottobre propone il film Ti vorrei come mia figlia, un thriller uscito nel 2024, di produzione statunitense per il canale satellitare crime Lifetime. Il regista Bruno Hernandéz mette in scena una pellicola che mescola azione, suspense, dramma psicologico e noir per un sabato con il fiato sospeso, come sono abituati gli spettatori di Rai 2, con i gialli per la TV del sabato sera, proposti sin dalla fine degli anni Ottanta.

Fra gli interpreti principali, gli attori Stacy Haiduk e Emily Micely, assieme a Kristi Murdock.

La sceneggiatura è di Michael Peronne, la fotografia di Hernan Herrera; il montaggio del thriller USA è curato da Ezequiel Brizuela, mentre la soundtrack è di Todd Haberman in collaborazione con Andrew Skrabutenas.

La trama del film Ti vorrei come mia figlia: un incidente, una donna benefattrice, ma qualcosa non quadra…

La vicenda di Ti vorrei come mia figlia vede come protagonista la giovane Jessica, un ragazza la cui madre viene coinvolta in un terribile incidente; la donna entra in coma e Jessica si trova improvvisamente disorientata, senza nessuno a cui poter fare affidamento.

Entra in gioco Eva, una signora molto elegante e sofisticata, ricca, in apparenza molto generosa, che si offre di prendersi cura della ragazzina. Sopraffatta dalle mille difficoltà e con la madre in coma, Jessica si lascia sedurre dal lusso in cui la sua benefattrice vive, in un mondo di agi in cui viene catapultata: in quella casa così grande e in quella situazione talmente agiata, la protagonista perde il contatto con la realtà, si trova bene … ma qualcosa non quadra.

Eva, dietro uno schermo di ricchezza, di atti caritatevoli e di benevolenza, nasconde in realtà un lato oscuro: Jessica piano piano comincia a credere che dietro all’incidente in cui è rimasta coinvolta la madre ci sia un piano, che non sia stata pura fatalità, e si ritrova a far fronte alla terribile realtà, completamente da sola e con una mamma tra la vita e la morte.

Jessica, in questo limbo spaventoso, deve trovare il coraggio e la forza di reagire, di smascherare Eva e di salvare se stessa e la madre Liza, la persona che più ama al mondo.