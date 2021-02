Tiago Pinto “il mercato della mia Roma”/ Conferenza stampa oggi ore 1530: svela tutto

Il nuovo direttore sportivo e general manager della Roma, Tiago Pinto, parlerà quest’oggi alle ore 15.30 in conferenza stampa a Trigoria per spiegare le scelte di mercato della Roma nell’ultima sessione invernale e fare il punto sul momento della squadra. Un appuntamento che il dirigente portoghese aveva preannunciato ai cronisti che l’avevano intercettato alla stazione Termini, di ritorno nella Capitale dopo l’ultimo giorno del calciomercato a Milano. Pinto era stato molto sbrigativo e qualcuno era rimasto anche interdetto dalla decisione del DS lusitano a non parlare né affrontare alcun argomento, ma era stato sottolineato come ci sarebbe stata una conferenza stampa ufficiale per toccare tutti i punti d’interesse per i cronisti ed anche per i tifosi. Promessa mantenuta e quest’oggi si farà dunque il punto su quelle che sono state le trattative del mercato invernale della Roma, mancate e andate in porto, ma anche per cercare di capire se la squadra si è ricompattata dopo il caso-Dzeko.

ROMA, ECCO REYNOLDS E EL SHAARAWY

Tiago Pinto parlerà innanzitutto dell’arrivo di due nuovi acquisti come quello del giovane Reynolds, per il quale la Roma ha portato avanti un braccio di ferro con la Juventus fino al rilancio decisivo che ha premiato i giallorossi, e il ritorno di Stephan El Shaarawy. Il Faraone era stato molto vicino al ritorno nella Capitale anche a settembre ma la trattativa non era stata chiusa. Non saltata però, ma solo rimandata, con moltissimi giocatori che stanno tornando dalla Cina da quando il Governo ha imposto un rigido tetto ingaggi ai club locali. Niente più ingaggi fuori dal mondo dunque, e chi si era convinto dell’avventura orientale ha cercato sponde per il rientro: il legame di El Shaarawy con la Roma ha fatto accelerare l’operazione, con l’attaccante che sarà un osservato speciale anche del tecnico Mancini in vista degli Europei. Si parlerà comunque anche di Edin Dzeko, appena reintegrato in rosa dopo il tecnico Fonseca: sembrava avviato lo scambio con l’Inter che avrebbe portato il bosniaco in nerazzurro e Alexis Sanchez alla Roma, ma la trattativa si è bloccata e Tiago Pinto ne svelerà i retroscena nella conferenza stampa di oggi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA