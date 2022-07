Tiara Mack, chi è senatrice Dem che twerka per i voti/ Lesbica pro-aborto: è bufera

CHI È LA SENATRICE TIARA MACK CHE TWERKA PER LE ELEZIONI

Senatrice, afroamericana, Democratica, lesbica-queer, abortista e pure twerkatrice: il “fenomeno” Tiara Mack negli Stati Uniti sta facendo decisamente discutere dopo che un video postato su TikTok l’ha fatta passare molto rapidamente da “paladina” dei diritti e futuro luminoso del Partito Democratico, ad essere fortemente contestata per la sua “bizzarra” campagna elettorale. In vista del Elezioni nel suo stato, il Rhode Island, la senatrice Dem ha deciso infatti di postare un video nel giorno dell’Indipendenza (4 luglio) per racimolare qualche voto in più.

"Cina influenza politica occidentale"/ Allarme 007 "Rischio hackeraggio e spionaggio"

La si vede in micro bikini in spiaggia mentre twerka a testa in giù e mostra tutte le sue forme alla camera: «Vota il senatore Mack», è la didascalia che accompagna il twerking della 28enne senatrice finanziatrice di cause pro-aborto. Voleva essere un modo simpatico per acchiappare – scusate il mediocre gioco di parole – qualche voto, si è presa invece una sagomata di polemiche oltre Oceano: «Com’è imbarazzante avere una persona così come state senator. Che tipo di comportamento è questo, mostrare il tuo (grande culo) in aria e twerkare. Che tipo di comportamento è questo? Questa non è una mentalità che voglio al governo. Seriamente», è uno dei commenti più rilanciati sotto il video diffuso poi anche su Instagram da Tiara Mack.

Georgia Guidestones esplosa: aveva istruzioni su Apocalisse/ "Creata per il Diavolo…"

LA BUFERA CONTRO TIARA MACK: DEM, PRO ABORTO E…

Utenti del Partito Repubblicano ma anche followers Dem che fino al giorno prima incensavano le battaglie di Tiara Mack per i diritti LGBTQ+ o per l’aborto contro la decisione della Corte Suprema Usa: «Non sono un conservatore e sono deluso». Contro la twerkata della senatrice 28enne si scaglia anche un giornalista conduttore di Fox News, Tucker Carlson, che la sfotte sui social: «Tiara Mack è l’astro nascente dei democratici. Perché non è ancora Segretaria di Stato? E perché non la spingono per la presidenza?».

La risposta diretta della stessa Mack è pungente, in quanto replica così ai suoi detrattori: «Twerkare a testa in giù fa esplodere gli account dei conservatori». Al netto delle polemiche però, resta innegabile come un tentativo di “bucare” lo schermo per raggruppare più voti si sia trasformato in un autentico boomerang per la giovane ancora senatrice del Rhode Island. Intervistata di recente dalla Nbc, Tiara Mack ha rinnegato le sue origini nella famiglia conservatrice del Sud degli Stati Uniti: «Essere a basso reddito, nero, e dal sud cristiano conservatore mi ha portato un sacco di shock culturale e narrazioni a cui sicuramente non ero preparato quando camminavo nel campus», racconta della sua esperienza in ateneo, durante il quale ha lavorato con ’organizzazione Sexual Health Advocacy through Peer Education per insegnare a persone con un background simile a lei. Sempre agli studenti nel candidarsi nuovamente alle prossime Elezioni ha raccontato come sia «spaventoso da giovane, da nero (e) da omosessuale annunciare una candidatura per qualsiasi posizione». Diritti LGBTQ+, politiche ambientali e fundraising pro-aborto: quesi i temi delle politiche portate avanti da Tiara Mack, che ora è però “scivolata” per un banalissimo video social.

Carne coltivata in laboratorio, dubbi su sicurezza/ "Vietare uso di siero fetale e…"

IL VIDEO DELLA DISCORDIA PER TIARA MACK

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiara Mack RI State Senate #6 (@mackdistrict6)













© RIPRODUZIONE RISERVATA