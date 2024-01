Tiberio Timperi a Bella Ma’, il ricordo di Sandra Milo: “Era impegnativa”/ E’ stata diva senza social”

Tiberio Timperi omaggia Sandra Milo: “Era imprevedibile”

Tiberio Timperi è stato ospite oggi pomeriggio nella trasmissione di Rai2 Bella Ma’. Il programma condotto da Pierluigi Diaco ha dedicato ampio spazio alla morte di Sandra Milo, oggi salutata dall’Italia nel giorno dei funerali andati in scena alla Chiesa degli artisti a Piazza del popolo a Roma. Tiberio Timperi, conduttore de I Fatti Vostri, ha fatto il suo ingresso in studio nel programma di Rai2, raccogliendo l’invito di Diaco nell’esprimere un proprio personale ricordo nei confronti di Sandra Milo. “Tiberio, non posso non chiederti un tuo ricordo personale di Sandra prima di passare alle nostre cose” ha esordito Diaco invitando il suo ospite. “Io l’ho avuta ospite un paio di volte, era piacevolmente impegnativa, non una di quelle persone con le quali filava tutto liscio, ti dava anche gusto. Parliamo di un personaggio che è stata diva in un’epoca senza social e quindi vale di più, almeno doppio” ha spiegato Timperi.

Tiberio ha poi ricordato la grande carriera cinematografica di Sandra: “Ha attraversato almeno tre generazioni di cinematografari nel senso più alto del termine. E’ una di quelle cose italiane da tenere lì, l’Oscar con otto e mezzo lo dimostra” le parole di Timperi a Bella Ma’ su Rai2.

L’annuncio di Pierluigi Diaco e Tiberio Timperi a Bella Ma’

In apertura di puntata a Bella Ma’, Pierluigi Diaco ha annunciato una gradita sorpresa per i fan di Sandra Milo. Il conduttore, prima di far accomodare Tiberio Timperi sulla poltrona di ospite, ha annunciato che ogni anno dedicherà uno spazio alla compianta artista e diva, che merita di essere ricordata. Qualsiasi sia il programma condotto da Diaco, ci sarà sempre una finestra da aprire su Sandra Milo: “Il nostro abbraccio a Debora, Azzurra e Ciro, a tutte le persone che l’hanno amata. Per quanto mi riguarda le ho voluto tantissimo bene, ogni anno nei miei programmi omaggeremo Sandra Milo, lo faremo come dovere e come riconoscenza nei confronti di una donna libera intellettualmente e che nella vita ha pagato anche prezzi altissimi. Viva Sandra Milo” il messaggio di Diaco che ha poi intervistato Tiberio Timperi.

Tiberio Timperi, dopo aver speso il suo personale omaggio per l’attrice, ha ripercorso la sua carriera nell’intervista a Bella Ma’: “Avete fatto vedere delle mie cose vergognose” ha scherzato Timperi. Quelli della mia generazione si allenavano anche a baciare, facevamo da autodidatta. Il mio primo bacio sul set era vero, poi ho capito che non si dovevano dare” ha scherzato Timperi.











