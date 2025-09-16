Tiberio Timperi ospite a La Volta Buona: la vita sentimentale del conduttore

Tra gli ospiti de La Volta Buona di oggi, martedì 16 settembre, c’è anche Tiberio Timperi. Da anni, Tiberio è protagonista del piccolo schermo come conduttore, ma cosa si sa invece della sua vita sentimentale? In passato, ha avuto un matrimonio finito male con Orsola Adele Gazzaniga, con cui ha combattuto una lunga battaglia legale per l’affidamento del figlio Daniele. Oggi, però, il presentatore romano sembra aver ritrovato un equilibrio accanto ad una nuova compagna. Timperi è sempre stato molto riservato e non ha mai amato esporre i dettagli privati, ma non ha nascosto in più occasioni che nella sua vita c’è una donna importante.

Non si tratta di un volto noto del mondo dello spettacolo e questo contribuisce a mantenere la relazione lontana dai riflettori. Difatti, lui stesso ha spiegato che dopo anni così turbolenti preferisce difendere la serenità del rapporto proteggendolo da gossip e attenzioni indesiderate. Inoltre, pare sia la stessa donna a non voler apparire, così da evitare di essere esposta mediaticamente.

Tiberio Timperi innamorato? Chi è la sua compagna

Nonostante la discrezione, Tiberio Timperi ha però parlato della compagna in un’intervista a NuovoTv risalente a gennaio 2024. In quell’occasione, ha spiegato di aver trovato una compagna che lo rende sereno, ma che vuole rimanere discreta e non ama stare al centro del gossip. Da allora, però il conduttore non si è più espresso a riguardo, dunque non è chiaro quale sia la sua situazione attuale. Caterina Balivo riuscirà a scoprire maggiori informazione durante la puntata de La Volta Buona? Non resta che guardare per scoprirlo.