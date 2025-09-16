Tiberio Timperi ospite a La Volta Buona: il difficile matrimonio del conduttore

Oggi, martedì 16 settembre, Tiberio Timperi sarà ospite a La Volta Buona, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo su Rai 1. Tiberio è conosciuto dal grande pubblico per il suo talento da conduttore, ma sulla sua vita privata si sa molto poco. Il presentatore romano ha vissuto un matrimonio brevissimo, finito in modo molto brusco. Era il 2005 ha sposato la giornalista Orsola Adele Gazzaniga, dopo circa tre anni di fidanzamento, e nello stesso anno, è anche nato il loro unico figlio, Daniele. Insomma, tutto sembrava andare a gonfie vele, con una famiglia appena creata.

Invece, quell’idillio si è spezzato in pochissimo tempo. Difatti, la separazione è arrivata dopo pochi mesi dal matrimonio, ma i motivi non sono mai stati resti noti. Da lì, è poi iniziata una lunga battaglia legale, durata oltre quindici anni, per l’affidamento del bambino. La vicenda ha segnato profondamente Timperi, che ha spesso raccontato la sofferenza vissuta in quei lunghi anni.

Tiberio Timperi: la sofferenza vissuta dopo la separazione dall’ex moglie

Tiberio Timperi ha parlato apertamente in diverse interviste della depressione vissuta in quegli anni, spiegando di non augurare a nessuno tale dolore. Non solo, ha anche scritto un libro, “Nei tuoi occhi di bambino“, in cui parla appunto “di un padre che vorrebbe solo fare il padre“, rifacendosi ovviamente alla sua storia personale. Per lui, il figlio è stato la motivazione più forte per andare avanti anche nei momenti più bui. Alla fine, l’affidamento è stato assegnato alla madre, ma, nel tempo, il conduttore è comunque riuscito a costruire un bellissimo rapporto con Daniele.

