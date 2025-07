Tiberio Timperi confessa: "L'amore oggi non mi interessa più. La vita in diretta il peggior capitolo della mia carriera"

Il noto conduttore e volto televisivo che da anni tiene compagni al pubblico Rai si appresta a vivere una nuova pagina della sua carriera, Tiberio Timperi si è raccontato tra le colonne del quotidiano Il Messaggero, tra passato e futuro ma anche questioni riguardanti il presente. E se il lavoro continua a sorridere, uno dei capitoli che Timperi sembra aver chiuso una volta per tutte è quello riguardante l’amore, al contrario di quanto dichiarato in passato: “Non lo cerco e non mi interessa. Tinder? Per carità, maniaco dell’igiene come sono”. E in passato non sono mancate le difficoltà per il conduttore, che ha ricordato un episodio complicato dopo la separazione e durante l’affidamento del figlio Daniele:

“Ebbi un attacco di panico in aereo, non sapevo cosa fosse, mi mancava l’aria e reagì strappandomi i vestiti, sembravo l’incredibile Hulk” ha confessato Tiberio Timperi tirando fuori dalla scatola anche i ricordi più dolorosi con i quali ha fatto i conti nell’arco della vita.

Tiberio Timperi e la sfortunata esperienza in Rai

Tra le pagine della vita di Tiberio Timperi si sono nascoste anche delle esperienze poco fortunate, come la parentesi da padrone di casa a La vita in diretta. Un’avventura che si è rivelato complessa per il conduttore e che se tornasse indietro non rifarebbe.

A riguardo, Tiberio Timperi ha confidato: “La vita in diretta su Rai1, il peggior capitolo della mia carriera. Troppa cronaca nera, troppa morbosità. Quella roba non fa per me” ha detto guardandosi indietro il conduttore e ricordando con amarezza la trasmissione condotta sul piccolo schermo.