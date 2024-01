Tiberio Timperi confessione choc/ “Sono stato lasciato e ho guardato il soffitto per un anno”

Timperi rivela il suo passato sentimentale in diretta: cosa è successo

Tiberio Timperi, nella puntata di oggi de I Fatti Vostri, ha rivelato un dettaglio molto privato della sua vita passata: un vecchio amore che lo ha fatto soffrire molto. Il conduttore infatti, ha colto l’occasione di dire la sua in merito all’ospite Filomena Di Gennaro vittima di un tentato femminicidio.

“Vorrei dire anche una cosa agli uomini se mi è concesso, ammesso che siano tali: quando c’è un ‘no’ nella vita, esistono tante altre possibilità per innamorarsi” ha affermato Timperi lanciando un forte messaggio: “Uccidendo una persona si muore anche dentro perchè vivere con un peso così credo che non sia vivere”. Il volto televisivo ne ha poi approfittato per rivelare la sua passata vita sentimentale: “Anche io sono stato lasciato e ho guardato il soffitto per un anno. Alla fine esistono tanti amori nella vita e tante vite che una persona può vivere” ha concluso.

Tiberio Timperi è fidanzato? “C’è una donna nella mia vita”

Dopo la rottura con Orsola Adele, Timperi ha annunciato di aver ritrovato l’amore nonostante sia rimasto molto riserbato sulla questione: “C’è una donna che non ha voglia di visibilità” ha svelato al settimanale Nuovo Tv. La sua dolce metà, stando alle parole del conduttore, però non farebbe parte del mondo dello spettacolo.

“Vivo la mia vita affettiva senza pubblicizzarla né sbandierarla e la tengo ben separata da quella pubblica. – ha tenuto a sottolineare Tiberio Timperi – C’è una donna che non ha voglia di visibilità, quindi va bene così. Anche perché voglio essere giudicato per il lavoro che faccio e non per altro. Ho anche pochi amici, si contano sulle dita di una mano, ma quei pochi sono veri e sinceri”.

