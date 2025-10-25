Tiberio Timperi e l'amore finito con Orsola Gazzaniga, oggi nella sua vita c'è una nuova compagna misteriosa

Il conduttore di Unomattina in famiglia Tiberio Timperi fa tappa a Ciao Maschio, talk del sabato di Nunzia De Girolamo che vede la conduttrice scavare nella vita di alcuni protagonisti uomini suoi ospiti. E oggi toccherà a Tiberio Timperi, che vanta un curriculum davvero ricco di grandi avventure tra piccolo schermo e qualche presenza al cinema, da I Fatti vostri a Mezzogiorno in famiglia, passando per alcune esperienze giornalistiche sia in radio che in tv, lo abbiamo visto su Italia 1, Rete 4 e Canale Cinque. In passato è finito al centro di una burrasca sentimentale dopo la separazione con Orsola Gazzaniga, i due sono stati sposati tre anni, dal 2005 al 2008 e in quel lasso di tempo hanno messo al mondo il loro primo e unico figlio, Daniele. Dopo la rottura tra i due è nata una battaglia legale, che ha visto Tiberio Timperi perdere l’affidamento del figlio ai danni di Orsola Gazzaniga.

Il rapporto complicato ha scatenato alcune tensioni nella vita di Tiberio Timperi, che ha raccontato in una vecchia intervista concessa tra le colonne de Il Messaggero: “Da un certo momento in poi la mia vita ha preso un’altra direzione: è stato molto, molto pesante, ma va bene così“ ha raccontato il presentatore che ha poi confidato di aver sofferto due volte di depressione per motivi differenti.

Tiberio Timperi e la nuova compagna: “Non vuole visibilità”

Qualche mese fa il conduttore si era detto restio all’idea di innamorarsi di nuovo, ma come spesso accade, la vita si diverte a mischiare il mazzo di carte. E così il conduttore di Unomattina in famiglia ha ritrovato l’amore con una donna lontana dai riflettori e che non intende abbracciare il mondo dello spettacolo.

Anche per questo Tiberio Timperi preferisce vivere in sordina questo nuovo rapporto, senza concederlo in pasto al gossip. Il conduttore preferisce dunque far parlare di se per questioni di lavoro piuttosto che per tematiche sentimentali.

