Tiberio Timperi, l’ex moglie Orsola Adele Gazzaniga e il figlio Daniele/ Sulla depressione: “Ne ho vissute 2”

Tiberio Timperi: l’ex moglie Orsola Adele Gazzaniga e il figlio Daniele

Tiberio Timperi è uno dei volti di punta del piccolo schermo e, soprattutto negli ultimi anni, ha accumulato ulteriore esperienza in Rai in programmi quali Unomattina Estate, La vita in diretta e I fatti vostri. Ma, oltre al successo in tv, il conduttore ha anche nel suo privato una vita sentimentale e personale che cerca per quanto possibile di conservare nella discrezione più assoluta. Di lui sappiamo che è stato sposato con Orsola Adele Gazzaniga: dopo tre anni di fidanzamento, la coppia è convolata a nozze nel 2005 e dalla loro unione è nato un figlio, Daniele.

Tuttavia il loro sogno si è rotto in mille pezzi pochi mesi dopo il matrimonio, quando la coppia ha deciso di separarsi. Non sono chiare le cause ma, quello che è certo, è che è stato un momento doloroso per entrambi. Soprattutto per il conduttore, che ebbe con l’ex moglie alcune controversie legate alla gestione della crescita del figlio. “Da un certo momento in poi la mia vita ha preso un’altra direzione: è stato molto, molto pesante, ma va bene così“, aveva raccontato a tal proposito in un’intervista a Il Messaggero dello scorso febbraio 2023.

Tiberio Timperi: “Ho vissuto due depressioni molto brutte durante il Covid“

Tiberio Timperi, inoltre, ha dovuto affrontare nella sua sfera privata anche un difficile periodo legato alla depressione. Come raccontato in un’intervista sempre a Il Messaggero, ma di ottobre 2023, il conduttore prima parla della sua attuale vita sentimentale e poi rivela il complicato periodo trascorso: “Ogni tanto incontro, ma sempre con poca fiducia nel genere umano. Per me è difficile. Penso di aver vissuto due grandi passioni che ho confuso con l’amore. Il mio analista mi dice sempre: coltiva i buoni amici e non rimanere solo. Ho vissuto due depressioni molto brutte“. Depressioni che sono arrivate “durante il Covid. Sono state devastanti. Le ho superate anche con i farmaci“.











