Tiberio Timperi: “Monica Setta? Le impedisco di chiamarmi”/ “Non siamo amici”

Da due anni ormai, Tiberio Timperi e Monica Setta conducono fianco a fianco Unomattina in Famiglia, contenitore in onda in tutti i weekend di Rai1. Ci si immagina che chi lavoro con frequenza in programmi come questi sia legato da un rapporto amichevole oltre che puramente di lavoro, ma in alcuni casi non è così. Uno di questi è proprio quello di Timperi e la Setta che, usciti dallo studio di Rai 1, neppure si parlerebbero. Di certo, non si sentono al telefono.

Sono stati proprio i due conduttori a confermalo. Qualche tempo fa, Monica Setta aveva rivelato di non essere amica di Timperi, tanto da non avere il suo numero di telefono. La stessa domanda è stata posta al conduttore nel corso di un’intervista rilasciata a Diva e Donna e, in risposta, Timperi ha svelato che le dichiarazioni della collega non sono del tutto precise.

Tiberio Timperi ha bloccato Monica Setta sul cellulare? “Le impedisco di chiamarmi”

“La prima cosa è vera – ha risposto allora Tiberio Timperi, confermando dunque che – non siamo amici. La seconda no.” Non è vero, dunque, che Monica Setta non ha il suo numero di cellulare. C’è, tuttavia, qualcosa che probabilmente lei non sa e che ora è di dominio pubblico: “Ha il numero del mio cellulare, ma le impedisco di chiamarmi”. Il conduttore lascia insomma intendere che la Setta non può chiamarlo perché lui l’ha bloccata sul cellulare. Così, sul finale, ha precisato: “Sono un professionista, lei fa il suo lavoro e io faccio il mio. Dopodiché certo che essere amici aiuta, ho avuto compagne deliziose come Roberta Capua e Ingrid Muccitelli”. Ma in questo gruppo non rientra la Setta.

