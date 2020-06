Tiberio Timperi “Panni sporchi si lavano in famiglia”/ Punge Lorella Cuccarini?

“I panni sporchi si lavano in famiglia”, con questa frase Tiberio Timperi poco fa si è avviato alla conduzione della penultima puntata di questa edizione di Uno Famiglia, quella che è arrivata proprio dopo la sua esperienza a La Vita in Diretta al fianco di Francesca Fialdini e da cui si è separato proprio per fare spazio all’annunciata coppia formata da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Fin qui tutto noto fino a quando ieri proprio la ballerina ormai per tutti la sovranista, è finita su tutti i siti web per una lettera scritta per salutare i collaboratori puntando il dito proprio contro il suo compagno di avventura reo di essere maschilista ed egoista. In molti hanno parlato dell’affronto, delle accuse e delle parole di Lorella Cuccarini dando ragione a lei o al suo collega e alla fine anche Tiberio Timperi ha voluto dire la sua.

TIBERIO TIMPERI PRONTO A SGANCIARE LA BOMBA?

Più che altro sembra che il conduttore abbia voluto pungere la conduttrice forse proprio perché rea di aver preso il suo posto alla conduzione de La Vita in diretta e, taggando il direttore di Rai1 e il suo programma, ha scritto su Instagram: “I panni sporchi si lavano…In famiglia. A tra poco per le penultime battute…”. Gli occhi di tutti adesso sono puntati proprio su Tiberio Timperi che potrebbe, tra oggi e domani, dire la sua su Lorella Cuccarini e non solo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA