Tiberio Timperi/ “Prima volta? In spiaggia in Romagna con una danese, I Fatti Vostri…”

Tiberio Timperi, volto di Uno Mattina Estate e dal mese prossimo (quasi sicuramente) nuovo conduttore de I Fatti Vostri, è stato intervistato dai microfoni de Il Resto del Carlino in vista della sua presenza al Grand Hotel di Rimini, ospite presso Simona Ventura e Giovanni Terzi per La Terrazza della Dolce vita. “Faremo una chiacchierata tra amici sul filo di sentimenti e ricordi – ha raccontato – come quello molto piacevole di Simona Ventura a Telemontecarlo, che fu una fabbrica di talenti e personaggi a cavallo degli anni ’80 e ’90. Siamo partiti un po’ tutti da lì. Simona ha poi intrapreso una carriera che l’ha portata ai vertici del mondo dello spettacolo”.

Tiberio Timperi: "Sono cresciuto nella povertà"/ "Mi piacerebbe innamorarmi di nuovo"

Ma che feeling ha con la Romagna il giornalista? “La conosco molto bene. Ho cominciato a lavorare a Cesenatico, nel 1977, in una radio privata. Si chiamava Radio Mare Cesenatico, aperta da Bibi Branzanti, scomparso un mese fa. Era un visionario! A lui devo il mio primo passo in questo mondo, mi ha mostrato la strada e non finirò mai di ringraziarlo”. Sulla radio ha aggiunto: “Ogni anno faccio tantissimi chilometri in auto, per me la radio è una fedele compagna di viaggio. Quando si presenta l’occasione, continuo a farla, non mi tiro mai indietro”.

Tiberio Timperi a I Fatti Vostri al posto di Salvo Sottile?/ Beppe Convertini a Uno Mattina

TIBERIO TIMPERI: “ANCORA TANTA TV IN FUTURO? LO SPERO…”

Sulla sua nuova avventura a I Fatti Vostri però Tiberio Timperi glissa: “Questo andrebbe chiesto a Michele Guardì. Conoscendolo da 27 anni posso immaginare che non cambierà nulla. Lui ’giocherà’ con le figurine dei conduttori e dei personaggi facendo alcuni piccoli innesti, ma l’impianto resterà lo stesso. Mi sembra anche giusto, visto che I fatti vostri è un pilastro della tv. È stato il primo programma a portare la gente comune in televisione, a parlare di piccole e grandi cose. E poi ha avuto tanti amici come Alberto Castagna, Fabrizio Frizzi e Giancarlo Magalli”.

Gianni Ippoliti vs Tiberio Timperi "Insofferente da anni"/ "Non si può lavorare così"

Un futuro quindi con ancora tanta tv per Tiberio Timperi: “Da una parte lo spero, ma non credo per tanti anni. Voglio trovare il momento giusto per uscire di scena, ma c’è tempo”. Chiusura dedicata nuovamente alla Romagna: “La frequento da quando avevo 6 anni e ho tanti amici. La Romagna per me è sempre stata la libertà assoluta. Giravo in bici in lungo e in largo. E la prima volta che ho fatto l’amore, è successo in spiaggia con una ragazza danese. Allora c’erano meno luci e il rumore delle onde assicurava la giusta atmosfera. Quando terminerò la mia carriera, la Romagna sarà ancora casa”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA