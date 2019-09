TIBERIO TIMPERI VS VIRGINIA RAGGI/ Video, “Lavori Tor di Quinto proprio a settembre?”

Tiberio Timperi show contro Virginia Raggi e la sua amministrazione su Instagram. Il conduttore Rai in un video diventato virale in queste ore è letteralmente imbufalito:”Siamo a Tor di Quinto, vicino Ponte Milvio. Dopo un agosto solitario adesso, a settembre, sono iniziati i lavori, che da adesso fino a marzo in varie tranche bloccheranno la circolazione da Roma per andar fuori e da fuori per entrare a Roma”. L’ex conduttore de “La vita in diretta” continua:”La domanda che sorge spontanea, che io ho fatto all’azienda che in nome e per conto di Acea sta facendo i lavori e che vorrei fare al sindaco di Roma è:”Ma questi lavori non si potevano fare tra giugno, luglio e agosto? No, proprio a settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo? Grazie”. E il sorriso finale è tutto un programma…

TIBERIO TIMPERI VS VIRGINIA RAGGI

Tiberio Timperi, a commento del suo video, ha poi rincarato la dose con un messaggio in cui ha fornito il contesto della sua protesta:”Questo è il benvenuto che Roma da ai suoi cittadini. Una società che lavora per Acea , deve posare cavi della media tensione per lo stadio Olimpico , mi dicono richiesto dal Coni per evitare black out. Si lavorerà da oggi fino a marzo causando così il collasso della circolazione per chi entra ed esce da Roma per via Tor di Quinto o vive e lavora in zona. Lavori che si potevano fare magari d’estate, con la città semi vuota. Non so se stupirmi o indignarmi…e il sindaco che ne pensa?”. Piccata la replica di una utente:”Caro Tiberio, le garantisco che se ci fossero stati i presupposti logistici, come le discariche aperte, e i fornitori non in ferie, penso che i lavori li avrebbero fatto cominciare prima….lei non pensa?? Si è posto questa domanda….. come al solito polemiche e propaganda .. Dal momento che non mi pare sia ben informato, la informo che i lavori hanno avuto inizio il giorno 26 agosto. Non settembre, come da lei erroneamente citato. Premetto che non è questione di ferie, perché anche io faccio lo stesso tipo di lavoro e ho lavorato anche ad agosto, posticipando le ferie . Per quanto concerne il traffico, è gestito dalla opportuna segnaletica, puntualmente ignorata da molti autisti ., causando gli evidenti disagi“. Il conduttore, però, non se l’è tenuta:”Certo, la colpa adesso è degli automobilisti. Se comandi devi prenderti la responsabilità di aprire per decreto discariche e fare turni h24. Ma per favore… ad ogni modo, il capo cantiere mi ha comunicato che i lavori sono partiti questo lunedi. Mi ha anche detto che hanno dovuto sospendere il tutto per il traffico e il caos tanto che hanno richiesto l’ausilio dei vigili. Quindi, l’asfalto di via di Tor di Quinto è aperto, transennato e nessuno per ora ci lavora. Bell’esempio di gestione del problema….“.

